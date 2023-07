Závod MS motokrosařů v Lokti: Febvre vyhrál, Prado šampionát dál vede

Dílčí triumfy slavili v Loketských serpentinách čtyři různí jezdci. Febvre, který v Lokti celkově zvítězil už potřetí po letech 2015 a 2019, po úvodním triumfu skončil v druhé jízdě čtvrtý při výhře Nizozemce Calvina Vlaanderena, pro nějž to byl premiérový úspěch v sezoně. Geerts nakročil k obhajobě loňského prvenství rovněž vítězně, druhou jízdu ovládl Adamo, zatímco Belgičan byl třetí.

Češi na bodech

O nejlepší český výsledek se postaral Venhoda, kterému 18. místo v druhé rozjížďce vyneslo tři body. Hned za ním přijel Mandys, v první jízdě uzavřel bodovanou dvacítku Polák. V MXGP Jakub Terešák, Rudolf Weschta ani Jonáš Nedvěd na body nedosáhli.

Do závodu MX2 nemohl nastoupit dosud druhý muž průběžné klasifikace Thibault Benistant z Francie, který měl těžký pád v sobotní kvalifikaci. Nejrychlejší jezdec tréninků a vítěz dvou letošních Grand Prix skončil po kolizi se soupeřem v karlovarské nemocnici, odkud byl ještě v noci propuštěn. Ačkoli podle webu šampionátu neutrpěl žádnou frakturu či vážnější zranění, po dohodě s lékařem motocyklové federace FIM se rozhodl závody vynechat a klesl v celkové klasifikaci na čtvrtou pozici.

Velká cena České republiky, závod MS v motokrosu v Lokti. Vpravo český závodník Rudolf Weschta.

V rámcových závodech mistrovství Evropy EMX2T vybojovali čeští jezdci dvě třetí místa. Václav Kovář obsadil třetí místo v závodě evropského šampionátu kategorie EMX2T a na jeho sobotní úspěch navázal v nedělní druhé jízdě Vítězslav Marek, který byl podle bodového zisku nejlepším domácím závodníkem. V celkovém hodnocení obsadil šesté místo, obě rozjížďky v Lokti suverénně vyhrál Nizozemec Cas Valk.

Motokrosové MS se v Lokti vrátilo na evropské tratě po zastávce v Indonésii, kde startoval jen omezený počet jezdců. Do závodů v kategorii MXGP se přihlásilo 40 motokrosařů, v MX2 o jednoho méně. Mezi nimi bylo také šest domácích reprezentantů. Vedle Petra Poláka a Jakuba Terešáka, kteří již letos do šampionátu zasáhli, to byli Rudolf Weschta, Jonáš Nedvěd, Daniel Mandys a Martin Venhoda. Zatímco Terešák ještě letos na body nedosáhl, Polák měl před startem v Lokti v MX2 na kontě 21 bodů a průběžně mu patřilo 29. místo. Nejlepší výsledky do té doby zaznamenal ve Francii a v Německu, kde byl vždy v jedné z jízd šestnáctý. Společně s Polákem v MX2 startoval Mandys a Venhoda, Terešáka v MXGP doplnili ještě Weschta a Nedvěd.

Gajserův návrat

Mezi hlavní události víkendové Velké ceny České republiky v Lokti patřil vedle závodů samotných dlouho očekávaný návrat pětinásobného motokrosového mistra světa Tima Gajsera ze Slovinska. Nejlepší muž královské kategorie MXGP v roce 2022 si při tréninku před sezonou zlomil stehenní kost na pravé noze a letos ještě do závodů nezasáhl. Premiérový start jej tak čekal až nyní ve dvanáctém díle seriálu na západě Čech.

Romain Febvre z Francie.

„Už je to velmi dlouho, co jsem naposledy závodil v Grand Prix, takže jsem samozřejmě velmi nadšený, že se vrátím na trať. Jsem také nadšený, že znovu vidím další motokrosaře a své fanoušky, protože když se zotavujete doma, jste tak trochu izolovaní,“ uvedl tovární jezdec Hondy na týmovém webu. „Mám za sebou několik dobrých týdnů na motorce a cítím se dobře. Samozřejmě nevím, jak to bude, dokud tam nebudu závodit, ale Loket je dobrá trať, na kterou se lze vrátit,“ vysvětloval Gajser před startem v Lokti důvody, proč se pro svůj návrat rozhodl právě zde.

V prvním ze závodů dojel devátý, ve druhém si ještě v pořadí o čtyři místa polepšil. Přestože si Gajser žádné konkrétní cíle v podobě výsledků nedával, mohl být s návratem spokojený. Nyní se seriál přesouvá do belgického Lommelu.