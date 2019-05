Mercedes vládl kvalifikaci v Monaku, má namířeno za rekordním doublem

Hamilton si pro 85. pole position v kariéře, ale teprve druhou v Monte Carlu, dojel výkonem 1:10,166.

Pětinásobný mistr světa porazil Bottase o 86 tisícin a ukončil jeho úspěšnou kvalifikační sérii, protože finský pilot odstartoval z prvního místa do tří předchozích závodů. Třetí Max Verstappen z Red Bullu už zaostal o půl sekundy.

Mercedes potvrdil dosavadní nadvládu v sezoně, ve které její jezdci jako první v historii ovládli všech pět úvodních Velkých cen. Závody v Bahrajnu, Číně a naposledy ve Španělsku vyhrál Hamilton před Bottasem, zatímco v Austrálii a Ázerbájdžánu bylo pořadí opačné.

Pokud by double získali i v Monaku, postarali by se o absolutní rekord formule 1, protože obsadit první dvě místa v šesti závodech za sebou se ještě žádné stáji nepodařilo.

Maximem je pět vítězství v řadě, což se zatím povedlo dvakrát Ferrari (v letech 1952 a 2002) a třikrát Mercedesu (2014, 2015/2016 a 2019).

Fiaskem naopak skončila kvalifikace pro Ferrari. Charles Leclerc sice ve třetím tréninku zaznamenal nejrychlejší čas, ale v kvalifikaci byl předčasně povolán do garáže a po obrovské strategické chybě italské stáje pak už jen naštvaně sledoval, že jeho čas na postup do druhé části kvalifikace stačit nebude. Do domácího závodu odstartuje až ze 16. místa.

Jen o něco lépe dopadl Sebastian Vettel. Německý pilot ve třetím tréninku havaroval, ale mechanici do startu kvalifikace dokázali jeho vůz opravit. Čtyřnásobný mistr světa ani poté nepřesvědčil a po několika chybách obsadil se ztrátou osmi desetin čtvrté místo.