Prokop vzpomíná na Dakar: jak viděl cílovou fotobuňku, ale nemohl se k ní dostat

Loni nebyl spokojený. „S lokalitou, s obtížností, s lehkostí navigace. Prostě to bylo jednoduché a velmi to nahrávalo továrním jezdcům, kteří když mohou doopravdy jet naplno, letí bez jakékoli rezervy a nedají se chytnout,“ vysvětluje jihlavský rodák.

Naopak letošní ročník byl podle něj rozmanitý. „Ani jeden den nebyl stejný, co se týče od startu do cíle. Vždycky se tempo měnilo. Když už si člověk na něco zvykl, najednou přišel jiný terén a úplně jiné tempo, což bylo skvělé. Nenechali nás vydechnout. Furt tam ten stres byl, což hodnotím pozitivně, “ pochvaluje si.

„Zátěž byla obrovská na všechny. A to bylo dobře, protože proto jsme tam jeli. Nejedeme si přece užívat hotelu a okruhu, kde je svět naleštěnej. Tohle je Dakar. Má být složitý, máme domů přijet unavení a se šrámy. Což se stalo,“ pokračuje.

Své si letos prožil i Prokopův závodní speciál Ford Raptor RS. „Auto bylo opravdu velmi zničené,“ líčí Prokop. „Takhle dorasovaný Shrek ještě nikdy nebyl, akorát po nějaké havárii. Ale po normální jízdě takhle dosud nevypadal,“ pokračuje zkušený jezdec.

Toho technika zradila především v šesté z celkem dvanácti etap. „Rozbily se nám tři poloosy, čtvrtá byla načatá a odešla by taky,“ přiznal Prokop. „Jsem rád, že jsme tu etapu vůbec dokončili, protože to bylo asi poprvé, co jsem přemýšlel, že je fakt konec,“ líčí úspěšný účastník sedmi dakarských ročníků.

Do cíle mu pomohl až odtah od jednoho ze soupeřů.

Na kdyby se nehraje

„Jestli mě z celého letošního Dakaru něco mrzí, tak ne to, že jsme zabloudili, ne to, že jsme udělali defekty, ne to, že se nám to auto pokazilo... To vše k tomu patří. Ale mrzí mě, že se nám auto pokazilo 500 metrů před cílem,“ vrací se ke smolnému okamžiku.

„Už jsme viděli cílovou fotobuňku a neměli jsme, jak se tam dostat. Bohužel jsme ztratili 40 až 50 minut, které byly pro výsledek nejdůležitější,“ uvědomuje si Prokop. Defekt přišel posádku draho.

„V momentě, kdy by to ten poslední horizontík vydrželo, tak by náš výsledek byl úplně jiný. A mohli jsme se s Kubou Przygońskim prát o čtvrté páté místo,“ zmiňuje polského pilota Orlen Teamu/Overdrive. „Ale je to prostě tak, jak to je. Ve sportu totiž kdyby nefunguje,“ říká Prokop, pro něhož po letošní deváté příčce zůstává nejlepším umístěním na Dakaru šesté místo z roku 2019.

„I tak se mi na Dakaru moc líbilo. A pořadatelé museli být rádi, že viděli spoustu unavených posádek s problémy na trati. Prostě to bylo, jak to má být,“ dodává Prokop.