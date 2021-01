Všechno v životě se děje z nějakého důvodu, říká Zapletal po Dakaru

Těsně před závodem dokončil se svým týmem Offroadsport nový speciál ford s ambicí vylepšit na Dakaru loňské šestnácté místo a v prvních etapách se Zapletal s navigátorem Markem Sýkorou pohybovali ve druhé desítce. Jenže v osudné páté etapě se auto zastavilo a nebylo v silách posádky závadu odstranit. Museli auto nechat v poušti.

„Že na tomto závodě poletím vrtulníkem a poté ještě letadlem do bivaku, to jsem si tedy nemyslel. Je to takový bonus. Bylo to parádní, ale něco podobného jsem určitě nechtěl zažít,“ přiznal trpce pilot v rozhovoru na facebookovém profilu Miloslava Janáčka z týmu Orion Moto Racing Group.



Pro auto se vrátili nazítří, odtáhli ho do bivaku a během následujícího dne volna objevili závadu. „Bylo to vysokotlaké čerpadlo na motoru, které bylo zakousnuté, a tím pádem nám to jelo jen do třiceti procent pedálu. Ta součástka váží 0,7 kilogramu. Možná kdybychom ji měli v autě, tak bychom ji mohli hned vyměnit, ale na kdyby se nehraje,“ dobře ví zkušený závodník. V tu chvíli už bylo jasné, že jakékoliv sny na dobré umístění jsou pryč.

Ne tak konečná na Dakaru. Pro podobné odpadlíky vypsali organizátoři kategorii Experience, aby mohli pokračovat alespoň mimo pořadí. „Člověk toho spoustu obětuje, aby se závodu mohl účastnit, a mít možnost jet dál je od pořadatele pěkné. Můžeme se účastnit dalšího závodění, a jestli je to Experience? Pro mě má význam a to, jestli v závodě můžu pokračovat, stejnou hodnotu, jako kdybych jel normálně,“ prohlásil Zapletal před startem maratonské dvojetapy.



Během ní nesměly posádky využít své doprovodné vozy ani mechaniky. A pro dřevohostického pilota a jeho slovenského navigátora znamenala pokračování problémů. „Vysmekl se horní čep a upadlo nám přední pravé kolo. Přitom jsme zjistili, že ze čtyř kulových čepů jsou další tři také na výměnu, takže Majo (navigátor Marek Sýkora – pozn. red.) šrouboval jak vzteklej,“ líčil Zapletal po první části, v níž nemohli využít služeb svých mechaniků.

Rychlost byla v pořádku

Vzhledem k tomu, že už jeli mimo pořadí, posílali je organizátoři na trať až ze zadních pozic, což s sebou neslo další překážky. Vozidel nejrůznějších kategorií tak v průběhu etap dojížděli spoustu, jenže když vedla trať ve skalách, nebylo snadné je předjet. „Mezi horami nechtěl prach klesat, takže jsme díky tomu měli spoustu zábavy, vždycky najet do prachu a najít si cestičku. A když kolem nás byla auta, která nechtěla pouštět, museli jsme být hodně trpěliví,“ popisoval Zapletal.

Chuť si spravili při poslední etapě, která měřila 205 kilometrů a v níž dojeli sedmnáctí v kategorii automobilů. Jen další důkaz, že nebýt poruchy, mohli být letos minimálně stejně vysoko jako loni. „Všechno v životě se děje z nějakého důvodu a potřeboval jsem to zažít. Je to jiný Dakar, než na jaký jsem zvyklý, ale je to dobrá zkušenost,“ prohlásil Zapletal vyrovnaně.



Opět se ukázalo, že v motorsportu zkrátka nejde všechno naplánovat. A kromě řidičských dovedností a závodních zkušeností rozhoduje stejnou měrou i technika. „Auto netrápilo nic zásadního, co by mělo souvislost s konstrukcí. Pokazilo se nám vysokotlaké palivové čerpadlo, které jsme v tu chvíli neměli náhradní. To se může stát na novém i na starém autě. Horní kulové čepy ještě budeme analyzovat. Můj pocit je, že rychlost byla v pořádku, a nebyl jsem na sebe naštvaný, že bych jel špatně,“ přiznal.



Zatímco ostatní týmy usilovně balily všechnu techniku a chystaly se na odjezd domů, Offroadsport v cílové Džiddě připravoval forda na další závody. „Necháváme tu jedno závodní auto, servisní dodávku a vlek. Mám možnost tu v Rijádu doživotně parkovat techniku a v březnu tu bude závod. Uvidíme, jaké další tu vymyslí,“ plánuje už Zapletal další starty na svém oblíbeném Arabském poloostrově.