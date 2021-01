Za rok na stupně vítězů? Musíme ještě pár kroků udělat, ví Macík

8:52

Je to teprve pár dnů, co Martin Macík dorazil domů po úspěšné misi na Dakaru 2021. Společně s posádkou už ale myslí na příští ročník. Rád by v něm ještě o kousek vylepšil své letošní skvělé čtvrté místo a v kategorii kamionů dosáhl na vysněné stupně vítězů.