Koloc bude po 22 letech závodit. Se svými dcerami se utká v sérii NASCAR

„Přestože se na mě podepsal zub času, konfrontaci s Aliyyah a Yasmeen se nebráním, i když jsem předem smířen s tím, že po dvaadvaceti letech to nebude žádná sláva,“ uvedl Koloc v tiskové zprávě. Naposledy závodil v roce 1999.

Koloce a jeho dcery, které má s bývalou Miss Seychely, angažoval italský tým CAAL Racing. Trojnásobný evropský šampion NASCAR nasazuje speciály Ford a Chevrolet. „Sledujeme obě holky od doby, kdy začaly závodit. A když jsme zjistili, že by to v našem autě zkusil i Martin, šli jsme do toho. Už teď se těším a doufám, že se jméno Koloc objeví v rámci našeho seriálu i v příští sezoně,“ prohlásil Jerome Galpin, šéf NASCAR Whelen Euro Series; seriál založil v roce 2008.

„Rád bych Jerome Galpinovi poděkoval za pozvání. Přes velké časové vytížení jsme nabídku akceptovali prakticky okamžitě. Jedná se totiž o jeden z nejprestižnějších evropských okruhových šampionátů s jasnou dlouhodobou vizí a přímou vazbou na USA,“ řekl čtyřiapadesátiletý český závodník.

V Americe je NASCAR kultovní záležitostí a účast svých dcer v zámoří Koloc nevylučuje: „Určitě to nebude zítra, prioritou je společná účast holek na Rally Dakar 2022, ale všechno včetně motoristického sportu se vyvíjí a komu ujede vlak, nemá šanci.“

Debut za volantem stock-car s maximální rychlostí 245 kilometrů za hodinu čeká rodinu Kolocovu už o víkendu na chorvatském Automotodromu Grobnik. Startují ve třetí výkonnostní třídě Club Challenge. „Dívala jsem se na několik závodů americké série, je to hodně akční podívaná. Jede s námi i David Vršecký (šéfkonstruktér Buggyry), který studuje technická data obou aut, na kterých pojedeme. Říká něco o masakru, ale prý to bude v pohodě,“ směje se sedmnáctiletá univerzální pilotka Aliyyah Kolocová. Už řídí nebo řídila bugginu Can-Am DV21, Mercedes – AMG GT3, Mercedes – AMG GT4 a tahač Buggyra.

Její dvojče Yasmeen po závodním Renaultu Clio okusila Mercedes – AMG GT4. „Musíme probrat s Aliyyah, jak k tomu přistoupíme. Táta je táta! Ale podle všeho pojedeme v autě, se kterým se snad ani nedá jet pomalu. Moc se těším,“ září mladá závodnice.