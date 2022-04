Vršecký po testu NASCAR: Syrové auto, antievropské! I Greta by to ocenila

Jeho stáj vstupuje do evropské odnože kultovní americké série a ve čtvrtek na mosteckém autodromu poprvé testovala dva nadupané, burácející vozy v bílo-černo-červeném designu.

Do šestidílného EuroNASCAR nasadí český tým Aliyyah a Yasmeen Kolocovy, dcery majitele stáje Martina Koloce, ovšem v Mostě si zkraje září zazávodí i legendární Vršecký. Dokonce v elitní kategorii Pro.

„V ní jezdí i Jacques Villeneuve,“ zmínil bývalého mistra světa formule 1, „a už jen kdyby se zadařilo a já si odfajfkoval Villeneuvea, to by byl dobrý bod! Což ale nebude sranda.“

Z auta bez podpůrných elektronických systémů je Vršecký u vytržení. „Všichni dělají litrové tříturbové dvouválce, ale NASCAR? Áááách, zdravej svět!“ rozněžnil se jezdec, který závodí od konce 90. let minulého století.

„Tohle je syrové auto, ořezané. Žádná světla, žádné dveře, lezeš tam oknem. Balony, tedy gumy jako hovado, výkon, čtyřkvalt. A ten zvuk! Opak toho, co se dnes razí. Svět jde do hajzlu, za chvíli budeme jezdit na kole. Tohle by ale i Greta by musela ocenit!“ vtipkoval Vršecký na adresu švédské ekologické aktivistky Grety Thunbergové.

„Ocenila by to, protože tam bude kapka biopaliva!“ přikývl Koloc. „Ale i tak... Přijedeš na závody, nasaješ a vzpomeneš si na mládí, jak jsme startovali fichtly. Už jsme tu správnou vůni skoro zapomněli,“ zasnil se majitel Buggyry, ovanutý výparem z výfuku.

V tahačích je Vršecký dvojnásobným evropským šampionem a právě k trucku NASCAR přirovnal. „Pro mě je to zmenšený tahač, systémově bude fungovat hodně podobně,“ tvrdí Vršecký. Koloc to vnímá obdobně: „Koncept auta je mezi motokárou a truckem.“

NASCAR je pro Vršeckého návratem do minulosti. Do ryzího závodění. I co se týče prostředí a lidí okolo série. „Když jsme byli v polském Grobniku, stál tam nějaký Ital, rádiovku na hlavě, sešítek v ruce, na krku hodinky. Pecka, boží, říkali jsme si. Takhle to kdysi žilo,“ uhranulo Vršeckého. „Přes panděro měl ty stopky troje. Jako ze sedmdesátých let z formule 1,“ líčil Koloc.

Americká závodní žihadla obložená plasty do Evropy expandovala v roce 2008, série patří k největším na starém kontinentu. Už dvakrát se NASCAR ukázal v Mostě, i letos se uskuteční během tradičního podniku mistrovství Evropy tahačů. Všechna auta mají stejný výkon, stejný motor Chevrolet V8 se čtyřstupňovou manuální převodovkou. Jen masky jsou jiné.

„Teď zjišťujeme, co by se nám líbilo změnit. Chrlíme, co všechno vidíme, jinak než oni. Můžeme změnit jen detaily. Třeba mi nesedí, že půl palubovky svítí červeně, takže když se rozsvítí další červená kontrolka, neuvidím ji,“ našel mušku Vršecký.

„Učíme se s tím. Výhoda je, že holky s tím můžou jet absolutní hranu; musíš ji někdy překročit, abys ji poznal. NASCAR můžou jezdit bez strachu, že auto rozbijí, protože jde jen o pár levných plastů. Zato s GT3, na kterou jsou drahé díly, si koleduješ.“

Buggyra si vstupem do legendární série pootevírá dveře do zámoří. „Závody NASCAR jsou strukturované jako show americké kultury. Za sebe nemůžu říct, že by mě to úplně vysadilo ze sedla, ale umím si představit, že fanoušky ano. Je to komunita, která si zasoutěží, přežírají se hamburgery a dělají všechny věci, co se dějí v Americe. A nás USA taky zajímají.“