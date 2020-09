Je nesmysl řešit, ať si pilot nevyrazí zoubek, štve Koloce

Jak víkend hodnotíte?

V zásadě bylo všechno výborné. Mohlo to být chvílemi o kousek lepší, ale nemám výhrady.

Kvůli dešti se jeden ze čtyř závodů zrušil. Co vy na to?

Ani se k tomu nechci vyjadřovat... Tohle komunistické rozhodování všech těchhle organizací mi leze krkem. Závodit se má i za špatných podmínek. Jezdci se prostě musí přizpůsobit, jet pomalu. A ne, aby se o ně pořád někdo staral, aby někdo neuklouzl nebo aby si nevyrazil zoubek. Připadá mi to nesmyslné, bohužel to je dnešní doba.

Přitom vaše jednička Lacko závodění na mokru miluje.

Nemám slov. To se za chvíli nebude jezdit, když bude 25 stupňů, protože někomu bude moc teplo. Prostě je to příšerný.

Alliyyah Koloc na mokré mostecké trati.

Czech Truck Prix mělo kvůli koronaviru řadu omezení včetně roušek. Jak to na vás působilo?

Takový suchý to je. My jsme odvedli svoji práci korona nekorona, ale je to vážně suchý. Fakt lituji naše fanoušky a lidi, co byli na svahu. Proseděli tady den a pak je závod zrušený. Smutný.

Co jste říkal výkonům Lacka?

Adam je fantastický pilot, ale je vidět, že MAN se začal znovu angažovat. A poměrně silně. Jsou ve hře. Sašovi (Lenzovi) a Kissovi připravili nové motory a je to znát.

V měřeném tréninku měli nad vaší buggyrou navrch.

Loni jsme přišli s modifikací na motorech, ale nakonec byla zakázaná. Prý ty komponenty nemůžeme použít. Ty samé komponenty, co jsme měli loni, dneska mají Saša a Kiss. A technický komisař nám řekne, ať si je tam tedy namontujeme taky. To rozhodování je nekonzistentní. Nemyslím si, že s tím jde něco dělat. Tyhle politické organizace si drží svoje židličky. Všichni, co tam jsou. Bohužel je to taková doba.

Uděláte tedy úpravy, které jste chtěli použít loni?

Průběžně pracujeme na motoru, ale nemyslím si, že letos výkonový hendikep dostihneme.

Jak se vám líbily mostecké jízdy Calveta a vaší dcery?

Jsou výborní. Zvlášť na mokru. A to je další věc. Máme dva mladé jezdce, kteří na mokru nikdy nejeli. A ani jeden z nich neměl problém pokračovat v závodě, zato někteří zkušení ano. Když je mokro, musí se jet opatrně. Bohužel skupinky úředníků to vidí jinak.

Vaše dcera dokonce v sobotu jela hendikepový závod z pole position. Hned se propadla. Proč?

Udělala chybu v 1. kole, že chtěla pustit Adama a neuvědomila si, že tam najednou budou čtyři další. To jsou zkušenosti, které musí sbírat, ještě ji čeká dlouhá cesta. Ale jela výborně. Odvedla skvělou práci. Nebyla nervózní, byla v klidu. To ona je ostatně pořád.

Co může dokázat Francouz Calvet, další teenager?

Má obrovský potenciál. Se vším, s čím jezdí, je rychlý. Teď ho jen posouvat po kousíčkách dopředu. On může být šampion. Má všechny komponenty, aby se jím stal.

Za jak dlouho může vyzrát do špičky nyní patnáctiletá Aliyyah?

Hned to nebude. Vemte si, jak dlouho to trvalo Adamovi. Dvacet, dvacet pět let, než vyhrál titul? Teď Aliyyah jezdí proti nejlepším, co jsou v Evropě. Skoro do jednoho jsou ve startovním poli zkušení jezdci. Třeba poslední tři ne, ostatní rozhodně ano.

Na co chcete letos ve zkráceném šampionátu dosáhnout?

Vůbec to neřeším. Tohle je taková sezona, kdy nikdo neví, co bude zítra. Takže odvedeme nejlepší práci, co můžeme, a ono to v součtu nějak dopadne. A budeme se připravovat intenzivně na sezonu 2021. To si myslím, že je rozumné.