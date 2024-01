Brabec na startu dvou rallye, dakarské i životní. Jsem naprosto v klidu, říká

Ať už měl zlomený nárt jako loni, nebo spěchal s léčením po vnitřním krvácení z těžké nehody jako předloni, na Dakar se nezdolný rodák z jihomoravské Nosislavi vždycky těšil jako na vrchol sezony. Nejinak tomu bylo i tento týden.

„Pokud vás baví jezdit na motorce, pokud to milujete a máte natrénováno, tak si to tam svým způsobem užijete. I když vím, že to bude brutálně těžké, něco uvnitř mi říká, že půjde o super zážitek,“ hlásil s úsměvem.

V pátečním 27 kilometrů dlouhém prologu se umístil na 57. příčce, na vítěze ztratil 6:06 minut. „Udělal jsem školáckou chybu při navigaci, jaká se mně už dlouho nestala. Nebýt toho, tak jsem s dneškem absolutně spokojen. Na motorce se cítím fakt perfektně,“ komentoval svůj výkon.

Dnes proslulé pouštní dobrodružství, které se opět jede v Saúdské Arábii, začne naplno. „Podle délek etap to za sebe odhaduji na nejtěžší rallye, co jsem kdy jel,“ zamyslel se čtyřicetiletý pilot.

Ultrazvuk místo roadbooku

Fanoušky v týdnu pobavil zprávou, že ho rallye v nejbližší době čekají vlastně dvě. Nejen ta v písku, ale i jedna pořádně dlouhá v osobním životě. To když na Facebooku zveřejnil svoji fotku na motorce, kde na navigačním zařízení před sebou nečte informace o trati, ale prohlíží si obrázek z těhotenského ultrazvuku.

„Myslím, že ta nejnáročnější, ale zároveň ta nejkrásnější rallye na světě nás se Sabčou teprve čeká. I když vím, že tenhle roadbook bude ten nejtěžší, nemůžu se ho už dočkat,“ sdělil jezdec výmluvně.

Originálním způsobem sdělil Jan Brabec fanouškům před startem Rallye Dakar 2024, že bude otcem.

Nebyl to jediný důvod ke spokojenosti, který Brabec v minulých dnech měl; přidaly se i jiné, prozaičtější.

Především se po delší době na Dakar vydává po ideální přípravě, v níž ho nic nepotrápilo. „V tréninku v Dubaji jsem najezdil 4 208 kilometrů, což je tak velká porce, že jsem z pohledu přípravy klidný. To jsou skoro stejné kilometry, jaké nás čekají na Dakaru. Jediné, s čím se budu potýkat, je zima na severu Saúdské Arábie,“ uvažoval.

„V Dubaji jsem si to nastavil tak, že jsem si nachystal dva turnusy po jedenácti dnech. Vždycky jsem pět dnů jezdil, pak jsem si dal den volna a pokračoval dalších pět dnů. Porce kilometrů byly slušné. Díky tomu mohu říct, že jsem naprosto v klidu. Slezu po čtyřech stovkách kilometrů z motorky, na které jsem valil v plném tempu, nic mi není, nejsem unavený ani ospalý. Vyspím se a další den můžu bez potíží fungovat znovu. Tak poznám, že mám formu,“ vysvětlil.

Díky bohu za papír

Radost mu udělalo i umožnění startu s tzv. papírovým roadbookem, tedy s navigací rozepsanou na dlouhé roli papíru, nasazené do čtecího zařízení na motorce. Po zkoušení elektronických roadbooků loni na Marocké rallye se Brabec obával, že bude muset s modernějším „pomocníkem“ absolvovat i Dakar, tato obava se však rozplynula.

„Zaplaťpánbůh jsem jedním z takzvaně prioritních jezdců, kteří mohou jet podle papírového roadbooku. Ty elektronické mi nesvědčí. Měl jsem s tím velké problémy v Maroku, nebylo na ně dobře vidět. V papírové verzi mám svůj systém a po zkušenosti z Maroka jsem rád, že ji mohu mít také na Dakaru,“ ulevil si.

Nadcházející dva týdny v náročném terénu v Saúdské Arábii pro něho mají o to větší význam, že je Rallye Dakar součástí mistrovství světa, které letos nově absolvuje kompletní. „Beru to jako motivaci. Loni jsem v šampionátu skončil šestý a chtěl bych to vylepšit. Pokud se něco zásadního nepokazí, šance dojet v pětce je reálná,“ troufá si.