Karanténa pro všechny, kdo dorazí do Británie? Formule spoléhá na výjimku

Motorsport

Zvětšit fotografii Ilustrační foto ze Silverstonu | foto: Reuters

dnes 12:45

Grand Prix formule 1 v Silverstonu by neměla ohrozit ani karanténní opatření britské vlády proti šíření koronaviru. Británie se chystá zavést dvoutýdenní karanténu pro každého, kdo do země přicestuje. List The Sun však s odkazem na zdroj z vlády uvedl, že formule 1 stejně jako fotbalové týmy by měly mít výjimku.

Šampionát F1 by měl začít s tříměsíčním zpožděním dvěma závody 5. a 12. července v rakouském Spielbergu. V Silverstonu by se mělo jet už o týden později, takže účastníci seriálu ani jejich doprovod by dvoutýdenní karanténu před závodem absolvovat nemohli. Na tradičním britském okruhu se připravují na jubilejní 70. Velkou cenu. Výjimku budou potřebovat také Manchester City a Chelsea, aby mohly dohrát fotbalovou Ligu mistrů.