Salač v kvalifikaci spadl, i tak zajel v Le Mans povedený sedmý čas

Devatenáctiletý Salač se nedostal na základě tréninkových časů automaticky do druhé kvalifikace, ale postoupil do ní díky třetímu místu v první části. V úvodu druhé kvalifikace se spustil déšť, a i když netrval dlouho, na osychající trati měl Salač v předposledním kole pád. Vyvázl bez zranění, rychle doběhl k motocyklu a v posledním kole zajel sedmý čas.

„V rychle rozjetém kole jsem dostal v nájezdu do poslední zatáčky velkého highsidera, letěl jsem docela blbě, spadl jsem na záda a všechno mě bolí. Každopádně jsem hned po pádu běžel pro motocykl. Viděl jsem, že mám hodně ohnuté levé řídítko, musel jsem do toho dávat pěstí, abych to narovnal. Také jsem viděl, že nemám stupačku, ale nechtěl jsem to vzdát. Pořadatelé mi nechtěli pomoct nastartovat motorku, musel jsem ji roztlačit a rozjel jsem to do dalšího kola,“ uvedl v tiskové zprávě Salač.

„Na mokrých pneumatikách bez stupačky jsem zajel sedmý čas, což je super! Zároveň jsem zklamaný, protože dnes to byl jeden z mála dní, kdy jsem fakt měl na první řadu. Mohlo to být lepší, ale jsem rád, že jsem vůbec dokázal motorku zvednout, nastartovat a bez stupačky dojet,“ radoval se jediný český zástupce v MS, který sedmým kvalifikačním místem vyrovnal loňské maximum. Lepší byl pouze ve Valencii v roce 2019, kde obsadil šestou příčku.

Pole position si zajistil s dvousekundovým náskokem Ital Andrea Migno.