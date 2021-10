Salač dojel v kvalifikaci v Misanu druhý a podruhé odstartuje z první řady

Devatenáctiletému Salačovi se zatím tento víkend daří. Ve třech trénincích na mokru byl třetí, čtvrtý a pátý a bez problémů postoupil do druhé části kvalifikace pro 18 nejrychlejších. V ní český jezdec na KTM nestačil pouze na domácího Itala Niccola Antonelliho, který na osychající trati vyhrál první kvalifikaci a tempo si přenesl i do druhé části.

„Zítra budu startovat z první řady, tady je to hodně důležité, protože první kolo v Misanu je strašně obtížné a může se hodně ztratit. Budu to mít trochu jednodušší takhle zpředu. Těším se na to, celý víkend se pohybuji v nejlepší pětce,“ uvedl Salač v tiskové zprávě.

Jedinou drobnou komplikaci si prožil ve třetím tréninku, v němž měl drobný pád. Újmu neutrpěl ani motocykl. „Sklouzlo to na předek. Ale nic se nestalo, motorku jsem zvedl a jel jsem dál. Jsem teď pozitivně naladěný, psychicky i fyzicky jsem v pohodě. Myslím si, že trénink na endurace v Mostě mi dal hodně moc. Těším se na zítra, bude asi sucho, takže bude všechno jinak,“ dodal Salač.

Na Antonelliho ztratil šest desetin sekundy, třetí byl další Ital Riccardo Rossi. Z pátého místa odstartuje španělský lídr šampionátu Pedro Acosta, jenž si může v neděli zajistit titul.