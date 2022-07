Junková je v Síni slávy Mezinárodní federace historických vozidel

Bývalá automobilová závodnice Eliška Junková byla in memoriam uvedena do Síně slávy Mezinárodní federace historických vozidel FIVA. Informoval o tom Autoklub České republiky, jehož první viceprezident Stanislav Minářík inicioval nominaci někdejší nejrychlejší ženy světa na toto ocenění. O přijetí Junkové do síně slávy rozhodla mezinárodní porota.