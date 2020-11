Smál jsem se, když Pérez jel do boxů, popisoval třetí Ricciardo

Daniel Ricciardo patří mezi nejzkušenější jezdce seriálu a dlouhodobě dokazuje své kvality. Sice už nevyhrává, jako před pár lety v Red Bullu, ale se slabšími vozy často dělá zázraky. A jeho cena stoupá... Vždyť je jediným závodníkem, který dokázal být vyrovnaným týmovým kolegou Maxi Verstappenovi.



V Imole kroužil patnáct kol před cílem na pátém místě, s malou naději na vylepšení pozice. Druhý Verstappen a třetí Bottas byli v nedohlednu, neměl ani na čtvrtého Sergia Péreze. „Byl dnes jasně čtvrtým nejrychlejším jezdcem, auto mu jelo skvěle,“ chválil Ricciardo konkurenční vůz Racing Point.

Pak se to ale stalo. Třináct kol před cílem praskla pneumatika na voze Maxe Verstappena, Nizozemec skončil a na dráhu vyrazil zpomalovací vůz. Celá řada jezdců toho využila k přezutí na nové pneumatiky. Ale v Imole? Na okruhu, kde je předjíždění podle slov závodníků téměř stejně těžké jako v Monaku? To nemusel být dobrý nápad.

„Když jsem před sebou viděl, že Sergio (Pérez) zatáčí do boxové uličky, musel jsem se smát. Třetí místo bylo naše,“ popisoval zkušený Ricciardo, který zůstal na trati. Stejně jako Charles Leclerc a Alex Albon za ním. Naopak vedle Mexičana měnil pneumatiky ještě ruský závodník Daniil Kvjat s vozem Tora Rossa.

„Netuším, proč mě zavolali do boxů. Nedává to smysl,“ potvrzoval Pérez. „Ale správně se rozhodovat po závodě umí každý. Počkejme na vysvětlení, třeba to bylo potřeba,“ zastával se vedení týmu Pérez. „Ale je to bolestné, velmi bolestné, přiznávám. Měli jsme třetí místo v kapse.“

To dobře věděl i Ricciardo, který poprvé stál letos na stupních vítězů při Velké ceně Eifelu na německém Nürburgringu. Jakoby mu seděly okruhy, kde se dlouho nezávodilo. Málo známé tratě, které se většina jezdců v průběhu víkendu teprve učí.

„Rozhodnutí neměnit pneumatiky bylo podle mě jasné. I když byl trochu risk restartovat závod na tvrdých gumách, pozice v pořadí je v Imole nesmírně důležitá. Na tomto typu trati se většinou nevyplatí spoléhat na předjíždění,“ vysvětloval populární australský závodník.



V posledních pár kolech před cílem čekal, že by si Pérez přece jen mohl poradit se soupeři za ním, ale bylo tomu jinak. Pérez nedokázal předjet ani Leclerca s ferrari, naopak se zezadu přiřítil Rus Kvjat a jal se na něj útočit. Zkušený Ricciardo rychlejšímu vozu odolal, ani nenabídl skutečnou možnost k předjetí.

Daniel Ricciardo v renaultu

„Trochu mě to překvapilo, to jsem opravdu nečekal,“ popisoval australský závodník. „Řekli mi, že je na měkkých pneumatikách a byl hodně silný. Ale Imola mi pomohla. Pokud tady neuděláte chybu, předjíždění je velmi těžké.“

Druhý jezdec Renaultu Esteban Ocon opět nebodoval, tentokrát kvůli technickým problémům. Jen díky Ricciardovým skvělým výkonům nyní Renault drží třetí příčku v pořadí Poháru konstruktérů. To před sezonou v týmu nečekali ani ti největší optimisté.