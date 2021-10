Lacko se v Misanu trápil, v seriálu mistrovství Evropy skončil třetí

Lacko byl před závěrečným závodním víkendem ve hře o celkové druhé místo, na Němce Saschu Lenze ztrácel jen tři body. Již v sobotu se ale jeho odstup rozrostl na 16 bodů a ani dnes sedmatřicetiletý český pilot na nejrychlejší nestačil. V ranním tréninku byl ještě druhý, ale po následném oteplení nefungoval jeho speciál Freightliner ideálně.

Do třetí víkendové jízdy Lacko odstartoval z druhé řady, rychle ale klesl na páté místo a následně jej předjel i Lenz. Výsledkem byla šestá pozice.

Do následné handicapové jízdy tedy vyrazil opět z druhé řady, protože nejlepší osmička si vždy protáčí pořadí na startu. Ze začátku se držel čtvrtý, poté se ale rozhodl zaútočit na třetí Stephanii Halmovou z Německa a místo posunu v pořadí se propadl na sedmé místo. Dvě kola před cílem byl navíc závod ukončen poté, co začal hořet vůz Lackovy týmové kolegyně Aliyyah Kolocové.

„Tak špatný víkend jsem neměl, ani nepamatuji. Ani jednou na bedně, domů nevezu ani jeden pohár. Nebyla to moc úspěšná mise. Ještěže je to za námi a máme v zimě co dělat,“ řekl Lacko. Předčasný konec poslední jízdy podle něj nic neovlivnil. „Kdybychom jeli dál, nepomohlo by mi to, ani nepohoršilo,“ uvedl mistr Evropy z roku 2017.

První nedělní závod v Misanu vyhrál Kiss, druhý Lenz. Podobně jako Lackovi se nedařilo ani druhému jezdci Buggyry, Francouz Téo Calvet ani jednu jízdu nedokončil. Kolocová byla hodnocena na 11. a 12. místě.

Celkově ale Lacko skončil třetí, s čímž byl spokojený. „Když se podíváme na celkový šampionát, tak jsem nadšený. Na začátku jsme říkali, že když budeme v Top 3, tak budeme rádi, což se nám podařilo. Osobně jsem spokojený a doufám, že i kluci v týmu. Bojovali jsme o druhé místo, ale v Misanu nám štěstí nepřálo. Víkendem jsme se protrápili, ale teď máme co oslavit,“ dodal Lacko, který nakonec na Lenze ztratil 24 bodů.