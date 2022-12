Vémola v nemocnici? Zápas je ve hře, ale máme záložní varianty, říká Novotný

Kincl (skóre 26-10) drží pás ve střední váze do 84 kilogramů, Vémola (33-6) v polotěžké do 93 kilogramů a chce i ten druhý. V minulosti ho už držel, ale v roce 2021 ztratil, když nezvládl navážit do limitu.

To by s ohledem na zdravotní komplikace - mluví se o těžkém a blíže nespecifikovaném zánětu - mohl být problém i tentokrát.

Pakliže by doktoři Vémolu do akce pustili, jak by jeho tělo po pauze a léčbě reagovalo na návrat do tvrdého tréninku? Vémola musí do střední váhy hubnout spoustu kilogramů, pro tělo to je velká zátěž. Nemluvě o narušené přípravě.

„U těchto kluků se nikdy nedá mluvit o stoprocentním zdravotním stavu. Dokud se nedobelhají do klece, zápas není jistý nikdy. Ale dokud ho Karlos neodvolá nebo se s doktory nedomluvíme, že to za to nestojí, zápas je ve hře. Podle mých informací to zatím není natolik ohrožující (problém) bez možnosti vrátit se do tréninku,“ řekl Novotný v neděli po turnaji v Ostravě.

Příliš mnoho času už ale nezbývá. Oktagon musí řešit náhradní varianty, aby organizace nepřišla o hlavní tahák pro pražskou O2 arenu.

Střední váha Šampion: Patrik Kincl 1. Karlos Vémola 2. Alex Lohoré 3. Samuel Krištofič 4. Zdeněk Polívka 5. Matěj Peňáz 6. Rahmane Driai

Kdo přichází v úvahu? V žebříčku střední váhy příliš variant nenajdete. Kincl si už poradil s dvojkou Lohorém (21-8) i trojkou Krištofičem (16-4). Lohorého v září dokonce knokautoval už v prvním kole po po dvou minutách.

Šanci by mohl dostat Zdeněk Polívka (8-6), ten ale v říjnu prohrál s Krištofičem na body a v únoru i s Lohorém. Mezitím si poradil „pouze“ s Cheickem Koném.

Pětka váhy Matěj Peňáz (6-1) je Vémolův týmový kolega a šestka z Německa Driai (7-2) má v Oktagonu jednu výhru a jednu prohru.

Atraktivní volbou by byl Srb Alexandar Ilič (14-5), kterého Vémola v červenci porazil v souboji o pás polotěžké váhy. Ilič by uměl zhubnout i do střední, přičemž Kincl se do Iliče trefoval, že pro Vémolu není adekvátním soupeřem.

Karlos Vémola porazil Aleksandera Iliče v 1. kole

Příběh by tedy byl. „Ilič je bezpochyby zajímavá varianta. Všem, kteří měli kecy, že to je potrava, dokázal, že to není pravda,“ myslí si Novotný (Ilič si o pár týdnů později famózně poradil s ruskou legendou Alexanderem Šlemenkem (61-14), kterého knokautoval už po 22 sekundách).

Sám Kincl přiznává, že mu nejistá situace není příjemná: „Může mě to nahlodat. Jsem motivovaný jako nikdy, dřu, jsem dennodenně rozbitej... A teď nevím, jestli zápas vůbec bude. Má to cenu takhle teď makat? Nebylo by lepší zase ubrat a schovat si to na později, kdyby se měl zápas odložit?“

Obhajovat by na konci roku měl v každém případě, jen je otázkou, proti komu.