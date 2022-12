Sudí MMA: Zastavení u Kozmy přišlo včas, lidé mi gratulují. A že se kamarádí?

Jste spokojený s tím, jak jste zápas zastavil?

Přišlo to ve správný čas. Bavil jsem se už v aréně s desítkami lidí a je pravda, že tři z nich mi řekli, že by ho ukončili dřív, jenže ani jeden nepatřil mezi rozhodčí. Kolegové mi vesměs gratulovali. Zápas nebyl na pískání jednoduchý.

Vybavíte si moment, kdy jste se ptal sám sebe, jak je možné, že Kozma ještě žije?

Davida znám a vím, co snese. To je jeden z důvodů, proč zápas došel do třetího kola.

Hrálo tedy roli, že se znáte?

Ano, právě v tom smyslu, že vím, co David snese. Jako úřadující šampion si při šesté obhajobě zasloužil všechny šance světa. Dostal je a dokud je využíval, nechával jsem ho v zápase. Vytáhl jsem ho z boje ve chvíli, kdy se přestal prát. On je schopný nejen utéct, ale i vyhrát doslova ze záhrobí, hned ze startu chytil kombinaci, která mu „vzala“ nohy, a v podstatě až do konce zápas protancoval. Sám i trefoval, měl tah na branku a pracoval rukama, ale nohy ho prostě neposlouchaly.

Ale celou dobu se podle vás bránil.

Ano, bojoval až do konce. Jeho efektivní obrana zmizela, když dostal ty dvě poslední přímky. Tam přestal, nestihl je vychytat a vyhnout se jim. V tom momentě jsem zápas ukončil.

Kdyby to pískal rozhodčí, který by Kozmu ani Brita neznal, neukončil by zápas dřív?

Dostáváme se do roviny spekulací a já spekulovat nechci. Lidi na sociálních sítích mé zastavení dost hnojí, když se ale bavíme o zpětné vazbě, pro mě je nejdůležitější od lidí, kteří MMA a bojovým sportům rozumí. Měl jsem telefonáty s aktivními bojovníky, kteří mi gratulovali a děkovali, že jsem dal v první řadě oběma možnost ukázat publiku, co vše byli ochotní pro vítězství udělat. Neměli by ji, kdybych to zruinoval předčasným ukončením.

Brazilec Kaik Brito trefuje loktem obhajujícího šampiona Davida Kozmu.

Párkrát jste už ale měl nakročeno k tomu, abyste zápas zastavil dříve.

Ano, nakročeno jsem k tomu několikrát měl, protože to tím smrdělo, ale David mě vždycky zastavil svou reakcí. Neustále bojoval. Naše zadání je jasné. Vytáhnout zápasníka z boje, když o něj ztratí zájem nebo přijde o schopnost se ho účastnit.

Kozma dal později najevo, že by zvládl pokračovat. Šlo to ještě nechat?

Opět spekulujeme, ale já vím, jak to myslel. V nadsázce. Mluvil jsem s ním před zápasem i po něm a na ukončení jsme se shodli, což má pro mě nevyčíslitelně vyšší hodnotu než nenávistné reakce na internetu.

Také tvrdil, že před svými zápasy rozhodčím říká, ať to hlavně nezastavují příliš brzo. Komunikoval tak i s vámi?

S Davidem jsme tohle téma v minulosti řešili několikrát. Vím, jak to má nastavené. Žádný opravdový bojovník vám nikdy nevyčte, že jste ho nechali v boji moc dlouho. Vyčtou vám brzké zastavení.

Berete zřetel na to, co si zápasníci přejí?

No, to je strašně specifická záležitost. Když jsem pískal hluchoněmého kluka, musel jsem si s ním nadefinovat způsob komunikace. Když někoho pískám poprvé, zjišťuju, jak má najetá pravidla. Nebo o někom vím, že dělá určité chyby, tak je zmiňuju. Bojovník má samozřejmě vždy šanci se vyjádřit a zeptat se. David takhle připomíná: „Hele, víš co jsem za debila. Ne, abys mě vytáhl moc brzo!“

Lidi v Česku se mezi sebou osobně znají. Je to tím složitější?

V celé evropské komunitě MMA se všichni znají. To bych nemohl pískat nikoho, to je šílenost. Nemůžu tvrdit, že někoho neznám. Za příklad můžu dát Bojana Veličkoviče nebo Matého Kertésze. Lidi v kleci poznáte. Nepískám jen v Oktagonu, v Česku a na Slovensku, komunita je propojená i na mezinárodní úrovni. Nelze pískat jen bojovníky, které neznám.

Jenže sám Kozma říká, že jste dokonce kamarádi.

Je fakt, že se známe dlouho a dobře. Jsem hrdý, když něco takového řekne. Jenže víte co, když se dostanete na určitou úroveň, v oktagonu vidíte jen bojovníka v modrém a červeném rohu. A je úplně jedno, kdo tam je. Pokud tam vidíte cokoliv jiného, je to špatně. Samozřejmě se třeba nemohu a nechci jakkoliv účastnit rozhodování boje někoho z mého klubu.

Věříte, že se vám daří oprostit od emocí?

Musí a daří. Chvíli to trvalo, ale už mi to nedělá problém.

Ještě jedna věc. Často se rozhodčí hájí, že musí chránit hlavně bojovníkovo zdraví. Nehrozilo Kozmovi po prvních dvou kolech závažnější zranění?

Davidovi a komukoliv jinému hrozí zranění od první vteřiny zápasu. Samozřejmě se snažíme chránit zdraví, přesně proto jsem to ukončil v momentě, kdy se David ztratil. Ale uvědomte si, že David byl do poslední vteřiny nebezpečný. Další okolností je i fakt, že odešel také Brito, jehož údery už neměly ani zdaleka kadenci jako v prvním kole. A argument, že to šlo zastavit dřív... Ano, šlo, ale já v takovém zápase nečekám na moment, kdy to „jde“ zastavit.

Ale?

Řídím se momentem, když už to nelze nechat jít dál. To je pro mě měřítko. Čím jste vyspělejší a zkušenější rozhodčí, tím víc k tomu bodu směřujete. Ti kluci dřou jako blázni a očekávají, že je tam nechám tak dlouho, dokud jsou schopni bojovat. Krásně to jednu řekl prezident UFC Dana White: „Do oktagonu vám nastupují dva bojovníci, kteří si několik měsíců procházeli peklem, aby se připravili na to, se v kleci obtáhnout. Tak je sakra nechte, ať se obtáhnou!“

Podívejte se na vyhlášení: