Zápas roku se nekoná. Vémolu limituje zdraví, proti Kinclovi nenastoupí

Spekulovalo se o tom prakticky hned, jak byl jejich druhý vzájemný souboj domluven. Karlos Vémola vs. Patrik Kincl. Skutečně na další střet velkých rivalů dojde? Skeptici tomu příliš nevěřili a i ve velké formě zápasící Kincl naznačoval, že soupeř se do střetu nepohrne. Na jejich slova došlo - Vémola je od minulého týdne v nemocnici se zánětem v těle a zdravotní stav ho do vyhecovaného souboje nepustí.