Pětkrát téměř na K.O., Čech přesto vždy obživl. Ale nebylo to i na MMA příliš?

Duel mezi Kozmou a Brazilcem Britem o titul veltrové váhy do 77 kilogramů se nezařadí mezi nejkrvavější. Ani nepadl nějaký rekordní počet ran...

Přesto se zapíše minimálně v historii Oktagonu mezi ty nejšílenější. Kozma šel pro mnohé za hranice chápání, co člověk snese. Tak moc nechtěl o pás po téměř čtyřech letech vlády přijít.

Trvalo to čtrnáct dlouhých minut, než Kozmovi nedovolili pokračovat, a český bijec prohrál.

Sociální sítě už během zápasu zaplavilo moře reakcí. Většina z nich směřuje ke zkušenému českému rozhodčímu v kleci Janu Voborníkovi a týkají se jedné otázky.

Neměl sudí zakročit dříve?

Kozma přežil pět (!) takzvaných „knockdownů“. Úderů, které vás pošlou otřeseného k zemi. Kozma jakýmsi zázrakem v každém případě zažil vzkříšení, dokonce vždy přešel do protiútoku a hrozil.

„Mockrát jsem si řekl, jak je možné, že vždycky vstane. Ale taky jsem se divil, že to rozhodčí ještě neukončil,“ přiznal vítězný Brito později.

Inkasovat tak tvrdé údery několikrát za sebou není ani v MMA běžná záležitost. A tvrďáci jako Kozma si tím mohou paradoxně i škodit. Jedou na „autopilota“ podle zažitých vzorců z tisíců tréninků, třeba ne ani zcela vědomě.

I od toho je v kleci rozhodčí. Jednou z pouček, kterými se mají řídit, je, že zdraví bojovníka je na prvním místě. Nedovolit, aby jedinec inkasoval zbytečné údery navíc, když je prakticky jisté, že pokračovat nezvládne nebo by to vážně ohrožovalo zdraví.

„Trochu se motám, moc si toho nepamatuju a duní mi v hlavě, ale věděl jsem o sobě celou dobu,“ tvrdí Kozma. „Ve třetím kole už to na ukončení asi bylo, i trenéři mi to říkali. Ale nejvíc mě trápí pocit z prohry, zvykl jsem si, že jsem šampion, a bude těžké si zvykat, že už nejsem. Rozbitý nos a ksicht je vedlejší.“

Nicméně dobitý byl skutečně pořádně. Dost tomu napomohl i fakt, který Kozma přiznal po boji: „Říkám to všem rozhodčím před každým zápasem, protože je znám a jsem se všemi kamarád, ať do toho neskáčou moc brzo, že s tím jsem v pohodě.“

Je otázka, zda by měl sudí na takovou žádost brát zřetel.

Poprvé Brito Kozmu knockdownoval hned v první minutě. Stačila jedna dokonale trefená zadní a českého bojovníka stálo hodně sil stát na nohách. Druhý knockdown přišel asi dvacet sekund před koncem prvního kola.

V půlce druhého kola došlo na třetí, to Kozma spadl na zadek a zády seděl chvíli opřený o klec, zatímco do něj Brito sypal další údery. O chvíli později Brito loktem zařídil čtvrtý knockdown. To už i rozhodčí několikrát vypadal, že zasáhne.

Zároveň nutno dodat, že Kozma pokaždé dokázal přejít do protiútoku, dostat soupeře na zem, sám se do Brita trefoval. A v jednu chvíli si připravoval nohama submisi na Brazilcovu ruku.

Ovšem když měl stát na nohách, sotva se na nich držel. Vrávoral a motal se. A znovu se dostal do situace, kdy klečel u pletiva, schytával úder za úderem a rozhodčí už už málem duel přerušil.

Zasáhl však až na konci třetího kola z pěti. To měl Kozma za sebou další kritický moment, když ho k zemi poslal úder rukou z otočky. A ačkoliv i na Britovi byla vidět únava a Kozma se díky tomu dostal k několika příležitostem, jakmile Brazilec trefil čistě, Čech začal znovu vrávorat.

Poslední dva přímé údery už neměl sílu ani bránit, a tak Voborník zápas odmával.

Aktivní zápasník a komentátor Oktagonu Jan Malach s dobou ukončení problém nemá: „Zaprvé Kozmič ustojí všechno a vzpamatuje se z toho. Zadruhé David zápasil doma v Ostravě a na Voborníka byl strašný tlak od domácích fanoušků, aby to neukončil předčasně. A zatřetí šlo o titulový souboj.“

Celkem Brito podle statistik Oktagonu rozdal 71 významných zásahů, zatímco Kozma 49. První kolo vyhrál Brito u všech tří bodových sudích 10:9, druhé dokonce 10:8 značící výraznou převahu.

„Chovám ohromný respekt k tomu, jaký je David srdcař. Neuvěřitelně odolný a strašlivě tvrdý,“ smekl Brito.

Kozma se má už v březnu zapojit do nového projektu takzvané pyramidy, oficiálně nazvané Tipsport GameChanger. A pokud by vyhrával, v rozmezí asi deseti měsíců by mohl nastoupit až do pěti zápasů.

Je to vůbec možné po takové prohře na začátku prosince? Promotér Ondřej Novotný v průběhu neděle informoval, že Kozma podle CT utrpěl „jen povrchová zranění“.

Což je s ohledem na průběh boje téměř zázrak.