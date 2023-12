RAMPA DO MMA: Další velký projekt. Porazíte 16 magorů, těší se Paradeiser

V šestadvaceti stihl to, na co mnozí čekají celou kariéru. Vychovává dva syny, v sobotu už potřetí zabojuje o titul Oktagonu, zajímalo se o něj i prestižní UFC. „Začal jsem ve strašně mladém věku, brzy to bude deset let od prvního zápasu. I tak mám pocit, že v životě nestíhám,“ vypráví slovenský zápasník Ronald Paradeiser v pořadu RAMPA DO MMA. A naznačuje, že by se v roce 2024 měl účastnit velkého a dosud utajovaného turnaje.