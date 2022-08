Další dva Češi krok od UFC. Peňáz a Bledá ještě neprohráli, sen čeká ve Vegas

Oba se už za pár dní představí v pořadu „Dana White’s Contender Series“. Televizní show slouží zápasníkům s potenciálem jako příležitost obdržet kontrakt s UFC.

Aby se tak stalo, musejí udolat soupeře atraktivně, nejlépe předčasně na knokaut či submisi, a tím zaujmout prezidenta prestižní ligy Whitea.

„Má to být show na ukončení, tudíž to obě budeme brát hodně rychle. A i když má soupeřka černý pásek v grapplingu, budu to chtít přenést na zem,“ říká Bledá (skóre 5-0) před duelem s Nayarou Maiou (8-0) pro iDNES.cz. Ten proběhne 6. září v Las Vegas.

Paradoxní je, že Bledá se s Brazilkou mohla utkat už loni během působení v česko-slovenské lize Oktagon, avšak ze dvou nabídnutých soupeřek si Češka vybrala zkušenější Ednu Oliveirovou (10-10).

Její kolega z pražského Reinders Gymu Peňáz si tlak na předvedení poutavého výkonu nepřipouští. „Věřím svému stylu. Sám o sobě je v postoji atraktivní, takže se nestresuju, že musím udělat něco navíc. Nejdůležitější je vyhrát,“ říká.

Peňáz (skóre 6-0) se postaví Američanovi Sedriquesovi Dumasovi (6-0) už 30. srpna.

Kariéře v MMA se přitom věnuje teprve dva roky. Do té doby dělal kickbox, což ho dostalo až do nejslavnější organizace Glory, kde vyhrál tři ze čtyř duelů. Jenže covidová pandemie a vyšší výdělky a štědřejší sponzoři ve smíšených bojových umění ho přesvědčily ke změně.

Dosud úspěšné, neboť Peňáz se v Oktagonu pyšnil nejzajímavějšími duely. Pět ze šesti vyhrál na knokaut a čtyři z pěti knokautů zvládl hned v prvním kole.

V neděli po poledni on, Bledá, trenéři a rodinný doprovod vyrazili směr Spojené státy. „Všichni mají skvělou náladu a jsou výborně připravení. Tereza si zápasy vyloženě užívá a Matěj je zkušený profík,“ chválí své svěřence kouč André Reinders.

André Reinders v pořadu Rozstřel.

Do Las Vegas se chystají s velkým předstihem, aby si těla zvykla na náročný a dlouhý let, aklimatizovala se a doladila. „UFC standardně proplácí náklady na tři dny před zápasem, ale my si uděláme trochu pohodu. Pronajali jsme si dům kousek od tréninkového místa, máme tam bazén...“ vykládá Reinders.

S televizní show a přeletem do Ameriky už totiž má neblahé zkušenosti. V roce 2019 své štěstí zkusil jeho jiný svěřenec Michal Martínek. Na západ Ameriky dorazili až tři dny předem a Martínek později po prohře uznal, že si tělo nestačilo zvyknout.

„Obecně mi létání nedělá moc dobře, tak snad usnu. Nebo budu koukat na filmy. Jen ať nejsou velké turbulence. Ve Vegas budu trénovat jednou denně, čerpat síly, plavat v bazénu...“ nastiňuje nejbližší plány Bledá.

Peňázovi pobyt v letadle náladu taky trochu pokazí: „Kvůli shazování si v něm nic nemůžu dat, neuvaří mi dietní jídlo. Ale nachystal jsem si aspoň nějaké krabičky, se kterýma by mě měli pustit.“

Oba si alespoň budou užívat společnost těch nejbližších. S Bledou letí týmový parťák a přítel Marek, s Peňázem přítelkyně a nejhlasitější fanynka Marilena. „Třeba Whitea zaujme už to, jak moc mi bude fandit,“ žertuje Peňáz.