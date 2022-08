Bez adrenalinu je mrtvo. A tak české MMA naděje zápasí a UFC je v pozoru

Česká zápasnice MMA Lucie Pudilová při svém návratu do elitní organizace UFC v souboji proti Číňance Wu Ja-nan...

Nebezpečný pro Česko. Proč stát nechce uzbeckého zápasníka Muradova?

Premium Mnoho let hrdě nastupoval do klece i s českou vlajkou na zádech. V malém evropském státě prorazil do velkého světa...