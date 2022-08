Je MMA pro děti? A jak vychovat hvězdu? Ptejte se Reinderse v Rozstřelu i vy

Během léta se na příměstské tábory vedené profesionálními zápasníky a trenéry přihlásily desítky dětí, i to dokazuje rostoucí popularitu smíšených bojových umění.

Měly by se ale děti věnovat MMA? „Tréninky MMA, techniky z různých bojových sportů a obratnost a hry pro mladé bojovníky,“ stojí na jednom z letáků, který láká děti na příměstský tábor.

Jak takové tréninky vypadají, k čemu děti vedou, v čem jsou prospěšné a nejsou nebezpečné? Ptejte se trenéra Reinderse i vy.

Pod jeho vedením už vyrostlo mnoho profesionálních zápasníků. Aktuálně se soustředí na to, aby se do UFC dostali Matěj Peňáz (skóre 6-0) s Terezou Bledou (5-0). Oba v dalších týdnech nastoupí do zápasu v televizním pořadu prezidenta UFC Dany Whitea. Pokud vyhrají a zaujmou ho, dostanou kontrakt.

Další Češi v UFC? Peňáz nastoupí 30. srpna proti také neporaženému Američanovi Sedriquesovi Dumasovi (6-0). Bledá se utká 6. září s Brazilkou Nayarou Correiaovou (7-0). Oba zápasy proběhnou v Las Vegas.

Připojili by se tak k Jiřímu Procházkovi a Davidu Dvořákovi, kteří Česko v UFC reprezentují již několik let.

Kromě nich Reinders vede šampiona Oktagonu Karlose Vémolu (33-6), Miloše Petráška (12-6) čeká zápas s německou hvězdou Stephanem Pützem, Michal Martínek (10-3) po invazi Ruska na Ukrajině odmítl pokračovat v Čečenci dotované organizaci ACA a přestoupil do prestižní polské KSW.

Jakub Tichota (5-0) se tento rok utká s Matem Sanikidzem o titul pérové váhy (66 kg), Daniel Škvor zvládl přechod z kickboxu a stoupá žebříčkem Oktagonu v polotěžké váze a Filip Macek by se měl brzy utkat o titul Oktagonu v bantamové váze (61 kg).

Jak se dá takto nabitý tým zvládnout a jací jsou vlastně zápasníci mimo klec? Sledujte pořad Rozstřel v úterý 16. srpna od 12:30.