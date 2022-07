Titul drží Vémola, ale... I já ho chci za každou cenu, říká parťák Petrášek

Je to rok, co Petrášek stál v kleci naposledy, na Štvanici porazil Vlada Neferanoviče už v prvním kole. Fanoušci na turnaji nikoho nepovzbuzovali víc, vždyť zvítězil poprvé po třech letech a třech porážkách v řadě.

Promotér Novotný o Petráškovi Majitel Oktagonu Ondřej Novotný o tom, co říká na Petráškovu výzvu: „Překvapilo mě, když na to Miloš s trenérem Andrém Reindersem tlačili, ale na co čekat? Mám Miloše moc rád a zápasí málo. Bývá nervózní z lidí, tlak prožívá jinak. Slyšíte, že na tréninku je bůh, ale v zápase předvede 50 procent. Lék na to je podle mě zápasit častěji, zvyknout si na tlak a zápasit venku. Jestli si věří, Pütz není velké puzzle. Je to o dvou kouskách, které ale musíte umět dát k sobě. Pütz je totiž fantastický v tom, co dělá. Miloš vidí, že Pütz je fantastické jméno, které můžou otevřít jako konzervu. Vnímáme to jako mega fight a kdo vyhraje, změní to tu „chuť“ v polotěžké divizi.“

V poslední době ho trochu přibrzdila zranění, ale teď se zdá, že je v plné síle zpět. I kvůli menšímu tlaku rád zavítá do Pützova domovského Frankfurtu, kde si 15. října může vybojovat titulovou šanci.

Tím, že chcete zápasit s Pützem, jste překvapil hodně lidí.

Je mi 29 a cítím na sobě, že ten sport už dělám dlouho. Jediné, co mě dokáže opravdu vyhecovat, je vědomí, že za pár měsíců proti mně bude stát zápasník na top úrovni. Když se podívám na parťáka Dana Škvora, jak si ve 33 letech proráží cestu divizí... Doteď se věnoval bojovým sportům v postoji, v MMA je dva roky a zakousl se do něj jako já na začátku kariéry. Ale já do toho sportu už tak zapálený jako dřív nejsem.

Máte za sebou první staredown, setkání tváří v tvář. Co dojmy?

Stephan je normální sporťák, žádný idiot, který by si na mně chtěl něco dokazovat. Super soupeř a špičkový atlet. V naší divizi je nejlepší! Motivuje mě i to, že poprvé budu zápasit v cizině.

Proč?

Jsem moc zvědavý, jak se s tím vypořádám, ale horší, než to mívám doma, to být nemůže. Roky jsem zažíval tlak domácího prostředí, kdy do Česka jezdili borci, aby mě doma porazili. Znám, jak velký tlak to je, když vás fanoušci ženou. Kolikrát jsem byl i favorit, přivezli mi někoho, koho jsem ani neznal, a já prohrál.

Domácí prostředí vám nedělá dobře?

Moc to nemusím. Naopak mi to ubližuje, protože na turnaj chodí lidi, kteří mě sledují na sociálních sítích, je to jedna velká komunita na jednom místě, která vás zná. Potkáváte známé a vy cítíte, že nechcete prohrát. A když se to stane a vy vycházíte z klece, nejsou naštvaní. Ale vidíte, jak jsou smutní, že to nevyšlo. Ve Frankfurtu se od toho oprostím, budou tam hlavně cizinci. Vlastně mě mrzí, že jsem si nestihl dát zápas během covidu, kdy do arén nemohli lidi.

Jaký bude Pütz jako soupeř?

Jeho nejsilnější stránkou je kardio. Rozjede zápas a od prvního do třetího kola nepoleví a nezpomalí. Na druhou stranu věřím, že jsem dynamičtější a rychlejší. Viděl jsem, že v titulovém zápase s Viktorem Peštou úplně nestíhal v postoji, přitom Viktor je super zápasník, ale postoj nemá úplně nejlepší. Myslím, že Pütz bude mít problém mě na začátku zápasu chytit, jen musím dát pozor, abych se nevyšťavil, musím šetřit energii. Zároveň chci tlačit a jít dopředu.

Právě Pešta vám veřejně nabídl pomoc v přípravě, využijete toho?

Určitě, rád. Psal jsem si i s Patrikem Kinclem z Hradce (šampion střední váhy), pojedu na kemp do zahraničí, pomůžou mi kluci v našem gymu...

Promotér Novotný říkal, že by byl rád, kdybyste zápasil častěji, co vy na to?

(v žertu) Chtěl bych, ale pak přistanou prachy na účtu a já si řeknu: Jupí, nemusím do tělocvičny, mám hotovo! Za box s Pirátem Krištofičem jsem dostal super výplatu, odměnili mě i sponzoři, jen to začíná docházet, no (smích).

Vyžijete díky výplatě za zápas pár měsíců?

Podívejte, já teď vtipkoval. Mám práci na částečný úvazek jako ochranka, tím si vydělám na sociální a zdravotní pojištění, na bydlení a jídlo... Co vydělám zápasem, se snažím šetřit, vzít paní na dovolenou. Nedávno se nám narodil syn Artur, tak abych mu taky v osmnácti něco mohl dát, abych nebyl táta úplně k ničemu (úsměv).

Titul v polotěžké váze teď drží Vémola. Před pár dny řekl, že kdybyste o něj chtěl zabojovat vy, v cestě by vám nestál, protože trénujete pod stejným koučem. Vy byste do toho teoreticky šel?

Bavili jsme se o tom už před lety, že kdyby na to mělo dojít, sedneme si a domluvíme se na podmínkách, za kterých by k tomu mělo dojít. Dneska to vidím zase jinak. Máme toho spolu natrénováno tolik, že by to nebylo správné. Fakt jsem toho s ním natrénoval moc, neměli bychom spolu jít.

Miloš Petrášek 29 let, 93 kilogramů, Reinders gym. Skóre 12:6. Čtyřikrát vyhrál na K.O., osmkrát na submisi.

Zkuste přiblížit, co tréninkoví parťáci cítí, že to nejde dát stranou?

Jeden má druhého načteného. Karlos mě svou silnou stránkou neohrozí, protože vím, co dělá. Zároveň on ví, co udělám já, takže sparing vypadá většinou tak, že kdo první hodí druhého na zem, je nahoře. Jak se známe, nebylo by to v pohodě. Na druhou stranu titul je pro mě úplně všechno.

Takže kdyby vám stál v cestě, přemýšlel byste o tom?

Dokud nemáš titul, nic jsi nedokázal. Nikoho nezajímá, jakou máš bilanci a koho jsi porazil. Všichni uznávají jedině pás. Já Karlosovi říkal, že pás chci, je to pro mě alfa a omega. Cítím, že před sebou už moc zápasů nemám, a chci se k titulu probojovat co nejdřív. Uvidíme. Kdyby změnil názor a nechtěl pás uvolnit, museli bychom si sednout. Nechci nad tím scénářem ani přemýšlet, ale titul chci za každou cenu.

Věřil byste si?

Jo, to je jasný! Karlosova nejsilnější stránka je, že lidi nevědí, jak silný a dominantní v pozicích je. Já to vím, vím, do jaké strany se hnout, kde nějaký úchop nedrží tak pevně. Jo, dokázal bych ho porazit, ale ještě v době, kdy jsme spolu netrénovali, mě zabíjel. Nebylo by to vůči němu v pohodě.