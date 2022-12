Kincl o Vémolovi: Když vidíte ty hrané rozhovory z nemocnice... Co bude dál?

Organizace přišla o hlavní zápas pro turnaj chystaný na 30. prosinec v pražské O2 areně. O hlavní lákadlo, na které se prodávaly lístky. Kinclovi se v posledních dnech snažila najít náhradu ze zahraničí.

Jestli by se to nepodařilo, Oktagon 38 by přišel o oba původní aktéry.

Patriku, jak velké zklamání cítíte? Na odvetu znovu nedojde.

Velké, podřídil jsem jí vše a obětoval spoustu času, který jsem vzal rodině. Doma všechno stálo na manželce, protože já se vracel unavený a skoro nefungoval. Taky příprava mě stála spoustu peněz, navíc jsem do ní naskočil hned v září po výhře nad Alexem Lohorém se zraněním ruky. Byl to velký risk, který jsem chtěl kvůli Vémolovi podstoupit.

Náhradní soupeři? Oktagon pro Kincla sháněl náhradní soupeře pro O2 arenu. Nejprve ale nabídku odmítl Srb Alexandar Ilič (14-5), který v létě prohrál s Vémolou v boji o titul polotěžké váhy. Netroufnul si proto, že by nemusel navážit do limitu střední váhy, což nechtěl riskovat. Pro iDNES.cz vyjádřil zájem i Brazilec Leandro „Apollo“ Silva (26-10): „Byla by to čest, rád bych organizaci pomohl udělat show.“ Zájem projevil i Polák Robert Bryczek (15-5), který v Oktagonu vyhrál před pár dny v Ostravě. Mezi kandidáty byl podle informací iDNES.cz i Angličan Tom Breese (15-4), který by byl zajímavý s ohledem na plánovanou expanzi do Velké Británie.

Takže jste i naštvaný?

Jasně, hodně. Už před několika týdny jsem dostával indicie, že by se něco podobného mohlo stát. Pár lidí mi nahlodávalo psychiku, já to bral jako hry, abych tolik netrénoval. Nedal jsem se! (úsměv) Jenže když se roznesly zprávy z nemocnice, tušil jsem, že to nedopadne dobře.

Myslíte, že Vémola ten zápas s vámi chce, nebo ne?

Uvědomuje si, jak riskantní pro něj je. Není postavený přímo jemu na tělo, jak má rád. Kdyby šlo aspoň o jiné důvody, ale zánět? Už si jím prošel a každý dlouholetý sportovec svoje tělo zná natolik, že ví, co se mu v něm odehrává. A je tak schopný vyřešit problém hned na začátku. Nemuselo to dojít tak daleko.

Vémola je známý tím, že pár dní po návratu z nemocnice hned zamíří do posilovny.

To není moc chytré, no. Regenerace je stejně důležitá jako tvrdý trénink. Kdo to podceňuje a hraje si na Terminátora, může takhle dopadnout. Vše se nasčítá a máte průser. Snad to bude varování pro všechny, kdo ho obdivují a napodobují.

Nechtělo by to osvětu?

O tu se právě postaral. Po internetu běhají jeho videa, jak vyskočí z nemocnice a hned jde cvičit. Teď je tam znovu a říká, že mu šlo o život. A když vidíte ty hrané rozhovory z lůžka... Legendární herecký výkon.

Proč jste se s ním nechtěl pouštět do trash-talku, do výměn názorů?

Trvá to přes čtyři roky. Různé vzkazy a podobně. Já chci okolo sebe co nejméně negativní energie, chci to konečně vyřešit, uzavřít kapitolu. Teď se to zase jen prodlouží a natáhne. Říká, že by radši chcípnul, než aby nenastoupil. Takové řeči jsou úplně zbytečné.

Čekáte od něj omluvu?

Já od něj nečekám vůbec nic.

Co s vámi bude dál? V roce 2023 se máte účastnit velkého pyramidového projektu (Tipsport GameChanger) ve veltrové váze do 77 kilogramů. Nekazí to možnost odvety?

Oboje mít nemůžu, s jedním se budu muset rozloučit. Musím to ale nejdříve promyslet a nechám rozhodnout ženu. Vytrpěla toho se mnou dost, v průběhu přípravy jsem nepříjemnej a času nemám na rozdávání. Tohle je věc, která ovlivní chod celé rodiny. Řeknu jí argumenty pro a proti a rozhodneme se. Buď pyramida, nebo se z ní odhlásím a ukážu na odvetu. Je to všechno čerstvé.