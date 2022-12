Když ne Vémola... Také Kincl odstoupil, riskoval by. Co bude s turnajem?

O Kincla se přihlásilo několik jmen. Nabídku nejdříve odmítl Srb Alexandar Ilič, který v létě prohrál souboj právě s Vémolou o titul polotěžké váhy do 93 kilogramů. S odůvodněním, že by po náročném podzimním programu (dva duely v Rusku) nemusel splnit limit střední váhy.

Kincla následně nezaujali Angličan Tom Breese ani Brazilec Leandro „Apollo“ Silva, oba se zkušenostmi z prestižní ligy UFC, marně se hlásil i Polák Robert Bryczek.

„Patrik mě informoval, že má nepříjemné zdravotní problémy, ale do zápasu s Vémolou byl přesto motivovaný nastoupit,“ říká promotér Ondřej Novotný.

Kincl o poraněné ruce mluvil po zářijové výhře nad Alexem Lohorém. „Pustit se s tím do daší přípravy byl velký risk, který jsem ale chtěl kvůli Vémolovi podstoupit,“ vysvětuje Kincl.

Oktagon prý pro Kincla zkusil oslovit i hvězdné jméno, Američana Natea Diaze, který před lety v UFC dokonce porazil slavného Ira Conora McGregora. „Bylo to jen lehké oťukávání, nebylo to blízko,“ tvrdí Novotný.

Kincla teď čeká zvolnění režimu, aby se vykurýroval pro rok 2023, kdy českého bijce čeká buď náhradní termín odvety s Vémolou ve střední váze, nebo pyramidový projekt Tipsport GameChanger ve veltru do 77 kilogramů. V druhém případě by ho od března do konce roku mohlo čekat až pět duelů

Oktagon naopak potřebuje vylepšit kartu pro turnaj konaný 30. prosince. Na nových bitvách pracuje.