Šampioni manželé Kinclovi. Piráta jsem šikanoval, dehonestoval MMA, zaznělo

„Pirát“ Krištofič nastupoval v pražské O2 areně se zhruba deseti tisíci fanoušky do klece jako obhájce titulu, na tvář nasadil tradiční masku ve tvaru lebky, které mu vyrábí a posílá malý fanoušek.

Proti němu stál Kincl, jenž se po dlouhých letech vrátil ze zahraničí - naposledy zápasil v září v prestižní polské organizaci KSW, proti špičkovému borci Robertu Soldićovi prohrál, ale zanechal dobrý dojem a získal si Chorvatův respekt.

Soldić dokonce Kinclovi po sobotní výhře posílal gratulace skrz sociální sítě: „Patriku, patříš mezi nejlepší.“

„To mě potěšilo. Roberto je dobrej, světovej borec a takhle by to mělo vypadat. Ne, co předváděl Pirát,“ odpovídal Kincl kousek po sobotní půlnoci.

Myslel tím Krištofičovy provokace před samotným zápasem. Slovák nazval Kincla prašivým a bezpáteřním potkanem a připomněl jeho strávený čas ve vězení. Kinclovi navíc vadilo, že se soupeř choval nesportovně i v kleci a po skončení duelu se naopak začal přátelit.

„Pirát za mnou po zápase přišel, jako že je po válce, jenže já to takhle nemám. Když do mě někdo ryje a vytahuje věci z minulosti, co už jsou dávno za mnou, vadí mi to,“ řekl Kincl.

A co to jeho nesportovní chování v kleci? Rozhodčí soupeři dokonce strhl bod za fauly.

To byl extrém. Jsem rád, že Oktagon má ode dneška normálního šampiona, protože Pirát nepřistoupil k vážnosti zápasu, celé organizaci i MMA profesionálně. Je pod úroveň, aby mi v průběhu boje dával x hlaviček, chytal mě za trenky, spodní prádlo a suspenzor. Chytal mě za rukavice a ne jednou, snad stokrát. Dehonestace, ale vyhrál jsem a jsem s tím ok.

Promluvíte si s ním o všem?

Jestli se potkáme, můžeme to probrat a říct si, že jsme to nějak cítili. Taky je tátou od rodiny a třeba to je normální borec, který má MMA a osobní život oddělený.

Před zápasem jste říkal, že by vás bodový výsledek neuspokojil. Před limitem jste ale Krištofiče neukončil.

To je pravda, na druhou stranu jsem tu výhru vydřel. Fanoušci vytvořili skvělou atmosféru a O2 arena patřila mně. Jsem spokojený, protože jsem měl dva úkoly. Ukončit ho před limitem, nebo ho pět minut šikanovat. Podařilo se to druhé. I když v pátém kole jsem ho trochu nechal čuchnout, aby to nebylo úplně trapné...

Z hlediště nám přišlo, že jste párkrát nevyužil šanci k ukončení. Brzdil jste se?

Vybavuju si pár momentů, kdy jsem maličko sundal nohu z plynu. Když mi třeba roh zakřičel, že zbývá minuta do konce kola, nechtěl jsem se úplně vyházet. Měl jsem tam i jedno dobré škrcení, po kterém jsem nešel, a právě v pátém kole jsem toho trochu litoval (Krištofič poslední kolo dominoval a překvapivě ho vyhrál). Ovšem aby to lidi pochopili, já měl v plánu strávit páté kolo na zemi. Pirát zblajznul návnadu i s navijákem. Nechtěl jsem po čtyřech vyhraných kolech zůstávat v postoji, kde by mohl vyslat nějaký šťastný úder a vyhrát.

Rozumím.

Na zemi jsem si všechno dokázal pohlídat, neohrozil mě tam. Já jel na volnoběh a na jistotu. Hodil jsem mu pár drobků a on je vzal. Ale vyžívat se v tom nechci, předvedl dobrý výkon.

Změnil jste i předzápasový přístup, že?

Začal jsem víc jezdit po republice, dali jsme do kupy docela solidní partu zabijáků a ženeme se dopředu. Navíc jsem si dal do hlavy, že si jdu pro výhru. Přitom jsem měl vždycky v hlavě pochybnosti. Taky vím, že jsem se choval trochu jako hovado. Vyhýbal jsem se rozhovorům, fotkám s fanoušky. Neumím si představit, že bych se s někým fotil a vypadal u toho naštvaně. Lidi to musí pochopit, rád s nimi pokecám teď.

Po letech jste konečně dosáhl na titul, je to velké zadostiučinění?

Každý tenhle titul chce. Dostal jsem možnost o něj bojovat hned v prvním zápase v Oktagonu, beru to jako ocenění za celou mou kariéru. Konečně si můžu nechat spravit přední zub. V každém rozhovoru je vidět. Už se mi nebudete moct smát... Teda než mi ho zase někdo vyrazí (smích).

V kleci jste předal pás šampiona vaší ženě. Proč?

Zaslouží si ho. Zatímco já se připravoval na zápas, ona se starala o rok a půl starou dceru. Hodil jsem na ní všechny domácí povinnosti, chci jí to vynahradit. V pondělí proto odlétáme do Ománu, koupil jsem to ještě před zápasem, kdy jsem říkal, že tam pojedu klidně se zlomenou rukou a na kapačkách. Žena dostane komfort a já se o vše postarám.

Byl záměr, že jste v zápase předváděl trochu styl na Karlose Vémolu?

Byl to plán. Chtěl jsem ukázat, že duel Vémoly s Pirátem nedává smysl a lidi to nemusí zajímat. Pirát se nedovede připravit, dělá hodně chyb. Na to potřebuje ne dva měsíce, ale rok, aby ohrozil zkušeného wrestlera. Jediný zápas, který v Oktagonu teď dává smysl a mohl by být vyrovnaný, je já proti Vémolovi (poznámka: Vémola chce po návratu ze zranění bojovat jako s prvním právě s Pirátem).