Novým šampionem Oktagonu je Kincl, na body porazil Krištofiče

Favorizovaný Kincl měl úvodní tři kola jasně navrch, poté byl sice aktivnější Krišťofič, český bojovník ale nakonec vyhrál u všech bodových rozhodčích.

„Myslím si, že zápas jsem měl pod kontrolou. V posledním kole jsem si říkal, že je to titulák, dám mu trochu čuchnout, ale byl to super zápas,“ řekl dvaatřicetiletý Kincl, na nějž Krištofič před duelem výrazně slovně útočil. „Paradoxně mi to pomohlo. Původně to byl zápas, který jsem měl tendenci lehce podcenit, ale jeho řeči mě nabudily, abych do toho dal v tréninku maximum,“ přiznal.

Krištofič po souboji uznal porážku. „Byl lepší. Věděl jsem, že nebude chtít zápasit v postoji a jsem naštvaný, že jsem se s tím nevyrovnal, protože jsme se na to připravovali,“ uvedl slovenský bojovník.

V hlavním předzápase večera porazil Nizozemec Losene Keita na body Ronalda Paradaisera ze Slovenska a získal prozatímní titul organizace v lehké váze.

Rekordně rychlé k.o., si v O2 areně připsal Litevec Naglis Kanišauskas, neboť porazil Jakuba Běleho již po třinácti sekundách. V prvním kole ukončil souboj se Zdeňkem Polívkou Francouz Alex Lehoré, stejně jako Slovák Vlasto Čepo duel s Brazilcem Alexandre Silvou nebo Jakub Bahník zápas s Britem Jonathanem Cucciniellem.

Na akci se původně měla představit i přední česká MMA bojovnice Lucie Pudilová. Poté, co její brazilská soupeřka Priscila de Souzaová nedokázala splnit váhový limit, byl ale zápas jediné Češky, která se představila ve světové organizaci UFC, zrušen.