Nejtěžší zápas mimo klec. Infarkt, covid, ARO: Já žiju? Nepoznával jsem blízké

Začátkem roku se Miroslav Štrbák (32) ocitl na hraně života. Akorát dotrénoval, když jeho srdce selhalo a on dostal infarkt. Přes půl hodiny se mu nedostávalo kyslíku a další dva dny strávil v nemocnici v umělém spánku. Do toho chytl covid. Slovenský MMA zápasník popisuje až bláznivé historky z prvních týdnů po probuzení i to, jak málo stačí, aby i houževnatého borce srazila na dno otázka: Pokud přežiju, z čeho budu žít?