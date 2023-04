Vémola: Pískot? Neřeším. I když mě lidi nenávidí, stejně na můj zápas přijdou

„Takové chyby si v květnu proti Kinclovi nesmím dovolit. Nesmím se nechat unést,“ vyhlíží Karlos Vémola (33-6) souboj o titul střední váhy.

Generálku na zápas roku zvládl. Poprvé v historii zavítala organizace Oktagon MMA do Liberce a „český Terminátor“ nechyběl. V hokejové aréně Bílých Tygrů zopakoval: Lvi žerou první.

Do zaplněné haly dorazil krátce před 20. hodinou. Usadil svou ženu Lelu a ochotně se fotil s fanoušky. Opět byl ve svém živlu. Po dlouhých devíti měsících se dočkal zápasu.

Vzpomínáte na loňskou Štvanici? Tehdy vybojoval titul v polotěžké váze. A rozhodně netušil, že ho čeká dlouhá pauza a vinou zranění zmešká i prosincový zápas s Patrikem Kinclem.

Teď je zpět. Byť výkon pod Ještědem nebyl ideální. „Matavaa podceňovali jen hlupáci. Má tvrdou ránu, svým výkonem mě nepřekvapil. Nešel do klece pro výplatu,“ popisoval Vémola.

„Udělal jsem pár chyb. Trenér mi sice řekl, ať nespěchám, jenže dav mě tlačil dopředu, moc jsem chtěl co nejdřív vyhrát. Několikrát mě trefil, i on šel vyhrát, protože porazit Karlose Vémolu by mu asi změnilo život.“

Nestalo se. Když Vémola povalil Matavaa na zem, bylo jisté, že ho už na nohy nepustí. Kdy odklepe? Zvládne první kolo?

Kdepak, český ranař nasadil škrcení ze zad a bylo hotovo. „Můj trenér Yakuza (Eldar Rafigaev) měl v pátek narozeniny. Přál si k nim submisi, tak tady ji má,“ vykládal sedmatřicetiletý rodák z Olomouce.

Karlos Vémola

Vyhrál, přesto se v hale mísil potlesk s pískotem. Už ve chvíli, kdy hodil Al Matavaa na zem. A poté znovu, kdy slavil výhru. „V hale bylo asi hodně fanoušků té malé tlusté sedmasedmdesátky (Patrika Kincla). Beru to. Fanoušci jsou moje motivace. I když mě mají rádi, i když mě nemají rádi, stejně na můj zápas do O2 arény přijdou.“

Oktagon zároveň oznámil jméno náhradníka, pokud by někdo z dvojice rivalů 20. května nemohl do titulového souboje nastoupit. Připraven bude Polák Robert Bryczek.

„Musím v O2 aréně vyhrát, protože támhle sedí jeden frajer, který konečně po letech kývl na odvetu a já mohu vyzvat velkého šampiona Attilu Végha,“ culil se Vémola na poblíž sedícího slovenského bojovníka. Obrovský test, obrovská zodpovědnost. Takže se uvidíme v prosinci, Attilko.“

Rok 2023 v Oktagonu teprve začíná.