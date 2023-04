Do noci seděl v baru, pak zápasil s Vémolou. Nešlo usnout, hlesl Samoánec

Organizace Oktagon Matavaa (skóre 10-6) promovala jako nebezpečného postojáře, který svými pěstmi vypíná jednoho soupeře za druhým. Za slovíčkem „podsaditý“ schovávala fakt, že zrovna vypracovaným tělem neoplývá.

Ano, je pravda, že v Česku se mu dřív podařilo knokautovat hned dva zkušené domácí bojovníky - Marka Mazúcha a Pavla Salčáka.

Přesto všichni věděli nebo aspoň tušili, co se v sobotu v Liberci bude dít. Že Matavao přiletěl z Ameriky, aby sehrál roli cvičného protivníka, rozehřívací zkoušku a vlastně obětního beránka pro Karlose Vémolu (34-6).

Však na něj sázkové kanceláře vypsaly kurzy až 11:1 (při sázce 100 korun výhra 1100 korun), zatímco na Vémolu 1,02:1 (při obdobné sázce výhra 102 korun).

Už páteční vážení veřejnosti ukázalo, v jaké formě Matavao dorazil. 173 centimetrů měřící sympaťák limit 89 kilogramů nezvládl ani zdaleka. Nepodařilo se mu splnit ani navýšený limit 92 kilogramů, což Samoánce jistě stálo nemalou část vlastní výplaty.

Matavao navážil 95 kilogramů (za každý kilogram navíc jde část výplaty soupeři jako penále). „Přiletěl jsem ve středu odpoledne po 24 hodinách letu z Ameriky a tělo prostě přestalo fungovat. Voda zůstávala ve svalech, takže dál shazovat nešlo,“ vysvětloval později.

Že Matavao nesplnil váhový limit, se stalo už potřetí ze čtyř případů. Se Salčákem převážil 0,8 kilogramu. Mazúcha dostal jako náhradu na poslední chvíli, když se nevešel do limitu 86,5 kilogramu a Rado Úškrt s ním kvůli převážení o pět kilogramů odmítl nastoupit.

A teď znovu s Vémolou. Páteční nezdar šel Matavao hodit za hlavu do libereckých barů. Web MMA Shorties citoval fanoušky, kteří Matavaa potkávali u piva ještě uprostřed noci v den zápasu.

„Naspal jsem snad jen čtyři hodiny, nešlo usnout, tak jsem šel zabavit mysl. Trochu se projít, posedět,“ vykládal Matavao.

„Upřímně nevím, jestli u nás dostane další šanci. Nechci o něm říkat nic zlého, protože je to milý chlapík a i s ohledem na to, co se mu před pár týdny stalo (Matavaovi zemřela maminka). V kleci je vždycky nebezpečný, ale nikdy nesplní váhu...“ přemítal promotér Oktagonu Ondřej Novotný.

Je však otázkou, jestli měl vůbec dostat šanci teď v Liberci s Vémolou, na kterého stojí frontu řada opravdu kvalitních bojovníků: Patrik Kincl, Stephan Pütz, Atilla Végh a mnozí další.

Právě odveta s Kinclem čeká Vémolu už za měsíc v O2 areně a i když mu tři minuty v kleci s Matavaem zvedly sebevědomí, zároveň nezanedbatelně riskoval zranění a potenciálně další zrušení duelu s Kinclem, jako se to stalo koncem minulého roku.

Ostatně Matavao se v úvodu dostal k několika dobrým trefám, až se chvíli zdálo, že s Vémolou zatřásly. „Matavaa podceňovali jen hlupáci. Má tvrdou ránu, takové chyby si v dalších zápasech nemůžu dovolit,“ říkal český veterán.

„Měl jsem zůstat trpělivější, šel jsem zbrkle po ukončení, když jsem viděl, že jsem ho trefil,“ vykládal Matavao po tom, co ho Vémola uškrtil. „Má velkou výhodu, je strašlivě silný. S tím se nemůžete měřit.“

Co dál? Vémola může pokračovat v přípravě na titulový souboj s šampionem střední váhy do 84 kilogramů Patrikem Kinclem, to Matavao musí s vedením Oktagonu probrat, jestli má smysl dál pokračovat ve spolupráci. Ostatně Matavao má k MMA práci na plný úvazek.