Z přátelství k nenávisti a urážkám. Kincl vs. Vémola, díl druhý

Kdysi byli parťáci. Jezdili spolu trénovat do londýnského gymu. Občas prohodili pár slov o tom, co nového ve světě MMA i doma. Umíte si představit, že by spolu dnes šli na kafe? Ani náhodou. Setkají se však v kleci. Karlos Vémola a Patrik Kincl se střetnou už 20. května v O2 aréně v souboji o titul střední váhy Oktagonu. V souboji, na který se čeká už téměř pět let.