Kozma obhájil pás šampiona Oktagonu, Veličkoviče knokautoval

„Je to neuvěřitelné. Zažil jsem tento pocit už hodněkrát, ale čím vícekrát ho zažívám, tím je to sladší,“ řekl Kozma po výhře nad veteránem UFC. Dvaatřicetiletý Srb má za sebou šest zápasů v elitní světové organizace. „Už ve druhém, třetím kole jsem cítil, že vadne a fyzicky nemůže, proto jsem šel pořád dopředu,“ doplnil člen PriMMAt Gymu.

Veličkovič nahradil v titulovém zápase zraněného Ivana Buchingera ze Slovenska. „Vzal jsem zápas proto, že věřím, že příležitost zde bojovat mi dal sám bůh a ten vám nikdy nenaloží kříž, který by byl těžší, než unesete,“ řekl Veličkovič. Rád by získal právo na odvetu, před kterou by měl více času na přípravu. „Věřím, že bych se dokázal připravit lépe. Teď jsem měl jen dva týdny,“ doplnil.

V jediném ryze českém souboji akce porazil Jan Široký na body Marka Bartla. Jakub Běle prohrál na body s Polákem Marcinem Maruszczkou, Jan Malach nestačil na Ardu Adase z Německa. Knokautem ve 2. kole skončil poslední zápas v kariéře Pavla Salčáka, který prohrál s Alem Matavaem z Americké Samoy. Daniel Dittrich udolal k.o. po prvním kole Nora Thomase Narma, na body uspěl Matěj Kuzník, jenž porazil Krisztiána Simona z Maďarska.

Další galavečer Oktagonu se uskuteční 30. prosince opět v Brně. Podle původních plánů se akce s označením 30 měla uskutečnit v pražské O2 areně, ale kvůli vládním omezením proti šíření koronaviru byla přesunuta do Zoner BobbyHall. Hlavním zápasem bude souboj Matěje Peňáze s Vlasto Čepem ze Slovenska, původní titulový souboj Patrika Kincla se Slovákem Samuelem Krištovičem se uskuteční až na konci února v O2 areně.