Gastelum komentoval Oktagon v Brně. Jsem ohromen, žasl hvězdný host z UFC

Rozhovory s omluvou a úsměvem během celého turnaje odmítal, až pro iDNES.cz a web MMA Shorties udělal výjimku. „No dobře, tak pojďme,“ svolil pár minut poté, co Čech David Kozma v atraktivním duelu obhájil titul šampiona.

Gastelum ihned začal chválou: „O Oktagonu jsem doteď neslyšel, ale něco vám povím: Jsem ohromen talentem a kvalitou. Viděl jsem světovou úroveň zápasů. Moc se mi to líbilo.“

Do Česka dorazil v pátek, rodák z amerického San Jose s mexickými kořeny přiletěl jako parťák bývalého zápasníka též se zkušenostmi z UFC Lukea Barnatta.

Oktagon si je najal jako komentátory zahraničního přenosu turnaje s pořadovým číslem 29.

Na fotce zleva: spolumajitel organizace Pavol Neruda, Kelvin Gastelum a Luke Barnatt:

„Luke mi volal, že by Kelvin chtěl komentovat, nabídli se sami. My říkáme: Ten Kelvin? No tak jo, to by asi šlo. Ani nebyl extrémně drahý! To je celý příběh, takhle jednoduché to je,“ vysvětloval promotér Ondřej Novotný v dobré náladě zrod spolupráce.

„Můj kámoš Luke se mě zeptal, jestli bych neměl zájem jet s ním. V Evropě jsem poprvé,“ vykládal Gastelum.

A tak nevysoký Američan v sobotu v Brně usedl ve slušivém saku před obrazovku a vedle novinářských sedadel komentoval. Nijak zvlášť vášnivě, spíš věcně a soustředěně. Vysvětloval, jak se věci v kleci mají.

Kelvin Gastelum Ve střední váze UFC před ním stojí jen deset lepších zápasníků. Uznávaný web Fightmatrix mu aktuálně dokonce přisuzuje devátou pozici na celém světě.

Oktagon počítá, že se mu experiment se slavným zápasníkem i přes náklady vyplatí. Vždyť Gasteluma jen na Instagramu sleduje přes půl milionu lidí a on na profilu turnaj propagoval.

„Slibujeme si od toho atraktivitu. Kelvin je sympaťák. A když tu chodí v našich hadrech a říká, že se mu tady líbí, může nám to jenom pomoct ve slávě,“ uznal Novotný.

Ostatně etablovat se na světové mapě jako jedna z nejlepších organizací je vytouženým přáním cílevědomého vedení Oktagonu.

„Jsme rádi, že si tu můžeme Kelvina užít. Všichni se s ním fotí. Nejen že umí hezky bojovat, je to i super kluk,“ dodal Novotný.

Dny v Česku si užívá i Gastelum. Po příletu poznal tuzemské pohostinství a ochutnal vyhlášené plzeňské pivo. „Trochu hůř jsem se dneska probouzel, velkou část dne jsem proležel v posteli,“ prohodil s potutelným úsměvem.

Sám se za pár měsíců chystá zpět do klece. A že má co napravovat. 30letý Gastelum se může chlubit pozitivním skóre šestnácti výher a osmi porážek a v roce 2019 se dokonce probojoval k titulové šanci v UFC...

Jenže duel s tehdy neporaženým Israelem Adesanyou prohrál na body a tím začalo jeho horší období. Gastelum prohrál pět z posledních šesti zápasů - čtyřikrát na body, jednou na submisi.

Byť bojoval s naprostou špičkou Darrenem Tillem, Jackem Hermanssonem, Robertem Whittakerem a naposledy letos v srpnu s Jaredem Cannonierem, jediná výhra nad Ianem Heinischem ho nemůže utěšit.

V únoru naopak bude sledovat, jak dva jeho bývalí soupeři zápasí o titul. „Pokud bude Whittaker bojovat stejně, jako to udělal se mnou, má dobrou šanci na vítězství. Nepoznal jsem nikoho tak šikovného jako Whittakera. Ani Adesanyu ne,“ tvrdí.

Přesto bude do zápasu jako jasný favorit vstupovat právě Nigerijec Adesanya, přece jen ve dvaadvaceti zápasech padl pouze jednou, a to když letos zkusil vyšší váhovou kategorii proti polotíze Janu Blachowiczovi.

Ve své střední váze zůstává neporažen. A Whittaker už s Adesanyou jednou, v roce 2019, prohrál. „Je mi jedno, kdo zvítězí. Těším se na skvělý zápas. Já se vrátím snad v březnu nebo dubnu,“ plánuje Gastelum.