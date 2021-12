Šílené, jak mě Češi přivítali, hřeje Eckerlina. Oktagon dobývá německý trh

„Je to šílené, mám od fanoušků přes sto zpráv, kde mi přejí hodně štěstí a píšou mi, že mě mají rádi. Přivítali mě s otevřenou náručí, tak doufám, že jsem jim to trochu vrátil,“ řekl v radosti Eckerlin pár minut po výhře.

Neměl snadný zápas. Urostlý Palaiologos ho trápil kopy do nohou, několikrát rána hlasitě pleskla. Trefil ho dokonce i kolenem do hlavy a Eckerlin v kleci utržil krvavé zranění, tržnou ránu nad pravým okem.

„Dnes by ale mohlo přijít cokoliv a mě by to nezastavilo,“ tvrdil. „Ovšem tu ránu nad oko jsem cítil. Když mi dal první, řekl jsem si: Ok, musím si dát vážně pozor. I ty kopy do nohou pořádně bolely.“

A tak Eckerlin přenesl souboj takticky na zem, kde prokázal větší šikovnost a obratnost. Po necelých třech minutách, opřený zády o pletivo, zasunul ruku pod Palaiologosovu bradu.

Nejrychlejší ukončení turnaje V čase 2:55 prvního kola skončil jak zápas Eckerlin - Palaiologos, tak i Karol Ryšavý - Losene Keita. Nizozemec Keita Slováka Ryšavého knokautoval.

Začal Řeka škrtit, až ho uspal. Rozhodčí vše zblízka kontroloval a když si ozkoušel, že Palaiologosovy ruce už leží bezvládně, souboj ukončil.

„Popravdě jsem čekal náročnější souboj. Cítil jsem, že na zemi není tak silný. V postoji byl opravdu dobrý a lidi možná budou říkat, že mi nic neudělal, jenže tohle je MMA, mohlo se stát cokoliv. Každopádně jsem si to parádně užil. Slíbil jsem ukončení a tohle je první krok k titulu,“ věřil Eckerlin.

V Brně zápasil v domluvené váze do 80 kilogramů, dál v Oktagonu plánuje pokračovat ve veltru (77 kg).

Své plány s ním má i organizace, ostatně jako s celým německým trhem. Eckerlina před premiérou propagovala jako málokterého cizince.

Natočila s ním dokument, v němž Němec odhalil i svou rodinu žijící u Frankfurtu, udělal živý rozhovor s moderátorem Bryanem Laceym, který obvykle komentuje anglické přenosy turnajů...

„Christian je děsně zajímavý člověk. Napravený bývalý člen Hells Angels, jezdí na koních, má svůj ranč, ferrari, noční bar. Je to milionář, ale zároveň člověk, který dá jako první peníze bezdomovci na ulici,“ popisoval ho promotér Pavol Neruda.

„Máme domluvenou dlouhodobější spolupráci s celým týmem MMA Spirit,“ řekl druhý z majitelů Ondřej Novotný.

Eckerlinovým parťákem a kamarádem je ostatně Stephan Pütz, který v září bojoval s Viktorem Peštou o titul polotěžké váhy. Příští rok by se navíc měla uskutečnit odveta.

Už v minulosti se Oktagon dohodl s tamními televizemi na volném vysílání celého turnaje a dost možná tam v brzké budoucnosti rád uspořádá celý galavečer. Kromě nich dostávají prostor i Němec Christian Jungwirth a Arda Adas.

„Doufám, že se ukážeme u nás doma. Můžeme tam udělat velké věci,“ řekl Eckerlin. Do klece se chce vrátit začátkem příštího roku.