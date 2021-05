Kozma obhájil pás šampiona Oktagonu ve welterové váze, vyhrál i Pešta

Kozma byl v v úvodu lepší, ve čtvrtém kole jej ale Silva tvrdě zasáhnul a podařilo se mu sokem otřást. Obhájce titulu ale nakonec zápas dovedl dovést do vítězného konce, i když nebyl podle sázkových kanceláří favoritem.

„Byly tam momenty, kdy mě trefil a motala se mi hlava. Mám rozbitou hlavu, ale pocit z vítězství je nejlepší a ten teď mám,“ řekl Kozma po duelu. „Chtěl jsme hodně vyhrát. Silva je nejlepší borec, se kterým jsem se utkal. Vydělal jsem sázkové kanceláři hodně, protože na něj bylo vsazeno výrazně více než na mě,“ pousmál se člen klubu PriMMAt Gym Praha.

Druhou výhru za sebou po porážce s Michalem Martínkem v listopadu 2019 si připsal Viktor Pešta, jenž v polotěžké váze ve druhém kole ukončil souboj s Italem Riccardem Nosigliou. „Vždy je co zlepšovat, ale vyšlo to tak, jak jsem chtěl. Čekal jsem, jestli na mě v prvním kole vletí a myslel jsem si, že to udělá. Ale nestalo se,“ řekl Pešta.

Třicetiletý bojovník, který má za sebou působení v elitní organizaci UFC, se cíleně snažil zápas natáhnout do druhého kola. „On nikdy nebyl ve druhém kole, tak jsme chtěli zápas trošku natáhnout. Taktika byla jasná, v prvním kole ho vypinkat, ve druhém ho vzít na zem a tam to ukončit. Párkrát mě trefil, což v plánu nebylo, ale nepřišlo mi, že by to byly nějaké granáty,“ řekl Pešta.

V dalších zápasech galavečera Oktagon 24, který se konal i za přítomnosti omezeného počtu diváků, porazil David Hošek ve 2. kole t.k.o. Olega Nagorného z Ukrajiny. Miroslav Brož vyhrál na body vyrovnaný boj s Němcem Christianem Jungwirthem.

Před limitem porazil Martin Macek italského soupeře Lucu Iovineho a získal právo titulového zápasu v bantamové váhové kategorii. Právo vyzvat Karlose Vémolu si vybojoval Polák Marcin Naruszcka, který porazil Erica Spicelyho z USA.