Odcházet nechci, ale nátlak nestrpím, zlobí se šampion Pešta na Oktagon

Oktagon minulý týden zveřejnil první Peštovu obhajobu, český bijec se měl v únoru podruhé za sebou utkat s Němcem Stephanem Pützem, kterého v září porazil, když duel kvůli zranění zastavil doktor.

Pešta se ale ohradil, prý o tom nevěděl a primárně si myslí, že Pütz si odvetu nezaslouží. Navíc dosud nemá s organizací ani podepsanou smlouvu.

„Nestalo se poprvé, že Oktagon nerespektuje moje opakované žádosti, aby nezveřejňoval zápasy, dokud není podepsaná smlouva. Není vůči fanouškům fér takový zápas promovat. Je to divné a neprofesionální zacházení, které si nenechám líbit,“ prohlásil Pešta ve videu.

Jeho rozhořčení má ještě druhou rovinu. Pešta byl ochotný s Pützem znovu bojovat, protože se chtěl představit na konci prosince ve vyprodané O2 areně.

Když bylo kvůli vládním opatřením jasné, že turnaj v O2 areně se musí přesunout z prosince na únor, vedení Oktagonu předpokládalo, že se duel bez problému také posune.

Jenže Pešta si obecně představuje jiného protivníka. Podle něj by si měl Pütz odvetu zasloužit, ostatně Němec má v česko-slovenské organizaci jediný duel, a ten prohrál.

„Nehodlám si vybírat soupeře, ale MMA má mít nějaký sportovní smysl. Je nefér vůči ostatním, aby šel Pütz znovu o titul,“ myslí si Pešta.

Právě tady na sebe naráží čistě sportovní pohled a realita kombinování sportu a marketingu. Pešta by se rád utkal s někým po výhře, sám nabídl protivníky jako Brazilce Xaviera, Rusa Ragozina či Američana Kimballa, pokud zvládne svůj další duel.

Oktagonu však dává marketingově mnohem větší smysl odveta. Pütz je velice kvalitní zápasník, prodá lístky na turnaj i streamy pro německé fanoušky.

Navíc doktor podle Pütze zářijový duel zastavil předčasně, čímž ho připravil o šanci. „Bylo to směšné, doktor chyboval a v šatně se mi pak omlouval. Chci odvetu,“ řekl tehdy Pütz pro iDNES.cz.

Majitel organizace Ondřej Novotný k situaci o víkendu - ještě než Pešta vydal dlouhé prohlášení - řekl: „Jsem přesvědčený, že jsem udělal vše, jak jsem měl. Nicméně nechávám prostor tomu, že jsme si s Viktorovým manažerem neporozuměli v češtině. Těžko hledám slova, mám z toho blbou náladu. Omlouvám se fanouškům, mrzí mě to. Nevím, jestli ten zápas bude.“

Jednání mezi ním a Peštovou stranou pokračují tento týden, Novotný proto nechtěl na šampionovo vyjádření více reagovat.

Pešta chce podle vlastních slov v Oktagonu pokračovat. Jestli ale přijme zápas s Pützem, neřekl.

„Abych nevyslal signál, že se trochu navztekám a pak to stejně vezmu. To by nebylo správné řešení. Nechci, aby si lidi pletli moji slušnost se slabostí. Strhávat na sebe pozornost taky nechci, ani vyvolávat drama, ale naštvalo mě to. Ano, mohl bych odejít, ale mně se tady líbí. Jen chci zápasit bez divných nátlaků, nebo jestli to byla nedbalost? To je ve finále jedno,“ dodal.