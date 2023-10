Oktagon v Bratislavě. Vémola se utká se Slovákem Langerem o titul

Karlose Vémolu, úřadujícího šampiona polotěžké váhy Oktagonu, čeká obhajoba titulu po čtrnácti měsících, které strávil v nižších váhových kategoriích. V Bratislavě si to rozdá se Slovákem Pavolem Langerem, prozatímním šampionem divize.

Páteční vážení oba zápasníci zvládli. 32letý Langer zapsal 93 kg, o šest let starší Vémola 92,9 i s řetízkem na hrudi.

„Po dlouhé době jdu s frajerem, kterého si vážím. To mi ale nebrání, abych si suverénně došel pro to, co mi patří,“ řekl český Terminátor. Kdo získá právoplatný pás šampiona polotěžké váhy Oktagonu?

Na turnaji v Bratislavě budou k vidění celkem tři federální bitvy. Ivan Buchinger, slovenská jednička pérové váhy, se pokusí zdolat v hlavním předzápase nejlepšího Čecha Jakuba Dohnala. A ve velterové váze se utká Robo Pukač s Matoušem Kohoutem, pro něhož půjde o premiéru ve velteru. Dosud zápasil v lehké váze.

MMA galavečer ve slovenské metropoli startuje v 18 hodin.