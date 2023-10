Vémola: Langer není nejostřejší tužka v penále. Porazím ho svou chytrostí

„Palo Langer je těžký soupeř, velká devadesát trojka. Ale můj trenér říká: Jasně, je velkej, jenže zvládne titulový zápas? Není to ta nejostřejší tužka v penále,“ popisuje Karlos Vémola v novém videu Na Dohled z dílny Oktagonu.

„Zlepšil se, ale má plno chyb. Musím ho porazit svou chytrostí. A taky rychlostí, protože rychlost produkuje sílu, v níž jsem byl celý život dobrej. Moje příprava jde do finále, teď už budeme ladit váhu. Hlavně se do konce týdne nezranit.“



Přípravu pojal tradičně pečlivě: absolvoval kemp v Dubaji a v Thajsku, kde si zatrénoval i s ikonou UFC Khazmatem Chimaevem. Teď už má však v hlavě jediného zápasníka.

Vémola versus Langer. Čech versus Slovák. Král polotěžké váhy versus dočasný šampion. Na sobotním Oktagonu 47 v Bratislavě bude v hlavním zápase k vidění federální bitva o právoplatný titulový pás do 93 kilogramů.

Že jste jméno Pavol Langer dosud neznali? Tenhle dvoumetrový obr s vlídným pohledem nesytí média. Nejradši promlouvá svými pěstmi. Letos nejprve na Oktagonu v Mnichově překvapivě zdolal Brazilce Rafaela Xaviera, načež si v Oberhausenu v bitvě o titul poradil s Alexanderem Poppeckem. A bez velkého humbuku si došel pro Vémolu.

Trashtalk a slovní rýpance však od těchto bijců nečekejte. Spíš respekt a uznání. „Sice někdo říká, že je Karlos jednotvárný zápasník, ale přináší mu to úspěch. Dělá to, v čem je nejlepší,“ reaguje Langer na soupeřův otřepaný wrestlingový styl ála povalit a bušit.

Pro 38letého Vémolu hrají prim zkušenosti a síla, vždyť ve svém MMA životopisu má přes čtyři desítky zápasů. O šest let mladší Langer děsí svou výškou a tvrdou pravačkou. Jakmile se dostane do ráže, připomíná dieselový motor. „Už jen to, že jsem se k tak velkému zápasu dopracoval, je pro mě velká čest,“ říká skromně.

K top výkonům mu doma na Slovensku pomáhají ti nejlepší - Martin Buday, Ilja Škondrič či Štefan Vojčák. V přípravě okusil i sparing s Patrikem Kinclem, Vémolovým přemožitelem.

Hromotluk z Košic může proti českému Terminátorovi jen získat. Postavit své jméno do světel reflektorů. Navíc ho požene zaplněná hala. Vémola proti všem? Na bratislavském Zimním stadionu Ondřeje Nepely bude tentokrát abnormální hic.