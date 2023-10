Střet světů, okázalost proti skromnosti. Vémola zabojuje s Langerem

Jejich život je tak rozdílný, jak si jen umíte představit. Než vyrazí na trénink, Karlos Vémola pravděpodobně nakrmí celou svou impozantní sbírku zvířátek od opičky přes papoušky až po krokodýly, pomazlí se s tygřicemi, v garáži zkontroluje nově koupeného choppera a nastartuje nadupaný kabriolet. Slovenský ajťák Pavol Langer? Kdo ví. Možná při ranní kávě u počítače naprogramuje pár řádků, načež na košickém sídlišti sedne do MHD a s taškou přes rameno se dokodrcá autobusem za parťáky do gymu. A potom do „civilní“ práce.