Ok, babe! Procházka navážil s rezervou, Pereira ještě o malinko méně

Vystoupil zpoza plenty, zatímco ho komentátor Jon Anik vítal jako „jednu z hlavních postav, kolem které je celá karta postavená“.

Pěstí se dvakrát udeřil do prsou, což je gesto, kterým zaujal už v prvním zápase v UFC proti Volkanu Özdemirovi, když se do prsou bouchal v průběhu samotného boje.

Pak pravou ruku se zaťatou pěstí zdvihl do vzduchu, což běžně doprovází pokřikem „vítězství“. Ovšem tentokrát si vystačil bez slov.

Pouze v trenkách stoupl na váhu a po chvilce se za dohledu kontrolora místností ozvalo: 204,2. V librách. V kilogramech jde o číslo 92,6.

Procházka zvedl obě ruce, nejdřív natáhl ukazováčky vzhrůru, pak dlaně rozevřel a nakonec znovu zatnul v pěst a podruhé se poklepal do prsou.

Hotovo, splněno. Žádné komplikace s limitem, který musel být splněn přesně na 205 liber (když jde o netitulový duel, zápasníci mohou navážit 206 liber, o necelý půlkilogram víc).

Teď se Procházka zavodní a vrátí se zřejmě na svou obvyklou váhu okolo 98 a 99 kilogramů.

400 gramů rezerva. Jiří Procházka v pátek navážil 92,6 kilogramů a v sobotu se může utkat o titul polotěžké váhy UFC s Alexem Pereirou. Ten navážil ještě o sto gramů méně.

Jeho soupeř Pereira bude s největší pravděpodobností ještě těžší. Během přípravy prozradil, že má okolo 105 kilogramů.

Ani on se na pódiu příliš nezdržel, ze zákulisí si vyslechl několik povzbuzujících pokřiků, ukázal bicepsy ozdobené o vytetované šampionské pásy včetně toho z UFC a v přilnavých trenkách odešel za plentu.

Vše mu stejně jako ostatním odpočítala produkční v první řadě. „5, 4, 3, 2, 1... Ok, babe,“ dirigovala příchozí zápasníky silným hlasem.

Kdo neposlechl, nepodíval se do kamery a neukázal svaly, hned ho zpražila! „Hej, tady se podívej. Doleva běž, tam ne!“ Měla to tu pod palcem.

Podívejte se, jak Alex Pereira navážil:

Bojovníci měli dvouhodinové okno (mezi devátou a jedenáctou místního času), v němž museli přijít navážit. Komu by se to snad nepodařilo, obdržel by automaticky penalizaci.

Hříšník odevzdává část platu svému soupeři. V případě závažného převážení má soupeř možnost duel nepřijmout. Stává se i to, že lékař už kvůli vyčerpání zápasníkovi nedovolí pokračovat ve shazování.

Kdo nenaváží, dopustí se ne zrovna zanedbatelného prohřešku. Nejenom že jde o věc cti, že dokáže splnit dohodnutý limit. S kilogramy navíc, které neshodí, se dostává do mírné výhody.