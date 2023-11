Tváří v tvář hrozbě. Procházka a Pereira se potkali. Teď hubnou pro váhový limit

„Chci ukázat to nejlepší ze sebe. Měl jsem rok na to, abych přemýšlel, co dělat a co ne,“ řekl ku příkladu Procházka na jedné z posledních mediálních povinností před samotným duelem.

Pereira navázal tím, že ačkoliv to na sobě nedává znát, na souboj se vážně těší.

Ostatně utkání slibuje hromy a blesky a Pereira by se navíc mohl stát jedním z nejrychlejších lidí, kteří podle počtu zápasů dosáhnou rovnou na dva pásy, každý z různé váhové kategorie. „Byl by to skvělý počin,“ uznal Brazilec.

Podívejte se na staredown mezi Procházkou a Pereirou:

danawhite @danawhite PROCHAZKA vs PEREIRA! #UFC295 is LIVE SATURDAY on ESPN+ PPV! https://t.co/fcloibtPb2 oblíbit odpovědět

Nejdřív ale musí splnit váhový limit. Účastníci sobotního turnaje s pořadovým číslem 295 budou mít na váhu časové okno mezi 15. a 17. hodinu středoevropského času, v New Yorku bude mezi 9. a 11. dopolední.

Větší práce zřejmě čeká Brazilce, jehož váha se pohybovala v přípravě okolo 105 kilogramů. O to hůř pochopitelné je, že s takovou hmotou v minulosti zvládal hubnout do střední váhy do 84 kilogramů a stát se v ní šampionem.

Procházka shazuje neobvykle málo kilogramů

„Stabilně má 98, 99 kilo. Už má vše najeté a je to takový bezúdržbový proces,“ poví hlavní trenér Martin Karaivanov. „Ví, jak tělo funguje a s váhou nikdy problém neměl“ Jestli bude Alex vážit víc, podle mě roli nehraje. Pro nás je důležité, aby se cítil dobře, byl lehký a dynamický a zároveň silný.“

V předvečer splnění váhy. Procházka vypadá vyrovnaně:

„Je neobvyklé, že příliš neshazuje,“ souhlasí Matěj Peňáz, který Procházkovi v přípravě Pereiru simuloval a učil se jeho pohyby a údery, zatímco Procházka hledal skulinky v obraně.

„Sám ale říká, že se v té tréninkové váze cítí lépe,“ pokračuje. „Organismus si už zvykl. A má to svoje výhody, v zápase se soupeř necítí ohrožený. Většina ostatních shazuje až patnáct kilo a trápí se před každým duelem.

S tím se pojí i změna nálady, samozřejmě k horšímu.

„Jirka o sobě sám říká, že špatnou náladu nemívá. Co jsem ho naposledy viděl, vypadal dobře. Připraveně. Na něm člověk vidí, že to bere smrtelně vážně. Vůbec ho netrápí, že jde bojovat s někým jako je Pereira,“ chválí Peňáz

Pokud by váhu jeden z nich nesplnil, nemůže se utkat o pás šampiona.