Byl jsem trochu přetrénovaný, přiznal Procházka před operací. Kdy se vrátí k MMA?

Jak se cítíte?

Já se cítím vždycky skvěle. Teď a tady připraven čelit všemu, co bude. Jdu opravit tělo a pokračovat dál. Věřím, že se to tak mělo stát, a beru pozitivně sebehorší situace. Budu zpátky.

Ruka bolí?

Já ji nemohu zvednout víc než sem (s nataženou rukou ukazuje zhruba na úroveň spodních žeber). Co se týče tvrdého boje, není schopná. I tak ale věřím, že bych dokázal vyhrát.

Jak dlouhá pauza vás čeká?

Já to neberu jako pauzu, protože se každý den budu věnovat rehabilitaci. Neposedím. Ve třiceti letech mám před sebou ty nejlepší roky a chci se učit, vstřebávat, pilovat nové techniky a posouvat se. V UFC trochu strašili kvůli pásu, abych ho přenechal, že to bude trvat devět měsíců až rok. Po konzultaci s dalšími experty a chirurgy to nevidím na déle než půl roku do dalšího zápasu. Maximálně sedm měsíců.

Proč jste se rozhodl pro operaci v Česku?

Poslechl jsem si víc názorů a rozhodl se, že to chci udělat tady. V Los Angeles mě chtěli poslat pod kudlu už minulý čtvrtek, mají tam doktora, co se v tom vyzná, ale já se nakonec obrátil na české specialisty. Taky budou Vánoce. A později zase odcestuju do Vegas, protože tam mám díky organizaci neomezené možnosti rekonvalescence.

Řešíte pouze rameno?

Musím řešit víc věcí, ale nechci úplně zmiňovat, co všechno. Jo, nějakou dobu jsem nebojoval jen se soupeři, ale i se svým tělem. Nebo abych to řekl lépe, musel jsem tělo přizpůsobovat tomu, v jakém jsem se nacházel stavu. Já si pro tituly v UFC a před tím v Japonsku v Rizinu došel především díky tvrdému úsilí. Dennodenně jsem makal, nestalo se to díky extra talentu.

Máte tedy od UFC slíbeno, že další zápas bude titulový?

Ano, na tom jsme se domluvili. Uvidíme, jak se to vyvine, jestli nebudou chtít kličkovat, protože nikdy nevíte, jaká nastane situace. Jen říkám, že můj postoj je, že si nedávám pauzu, jen se budu věnovat něčemu trochu jinému. Ať nejedu neustále naplno jenom boj. Byl jsem trochu přetrénovaný, takže tohle přijde vhod, abych udělal další posun.

A kdy byste chtěl znovu zápasit?

Ohledně plnohodnotného kempu jsme se bavili předběžně o září.

Prezident organizace Dana White prohlásil, že to vy jste přišel s nápadem uvolnit titul, pak jste ale řekl, že s tím přišli oni. Můžete popsat ten proces?

Nebudu se k tomu úplně vyjadřovat, ale Čech se dokáže dovtípit, že jsem držitelem pásu, tak proč ho nemít? Přicestoval se mnou a zůstává mi. Hlavně mi manažer Tim Simpson konečně dovezl část pásu, kde je zaznamenané (vyryté do kusu kovu ve tvaru oktagonu), že jsem 11. června v Singapuru s českou vlajkou dokázal vyhrát... A otázka zněla?

Ptali jsme se na uvolnění pásu.

Jo. Byl to jejich nápad. Došli jsme k tomu po konzultaci. Podívejte, mně nedělá až takový problém pás klukům pustit. Poperte se, kdo chcete. Když mi přislíbíte zápas o titul, nemám problém. Jak říkal Dana White „show must go on“. Nechť se ukáže ten nejlepší, když já nemůžu.

Těžké váze vládne Francis Ngannou. Nebojoval od ledna, přesto pás stále drží. Argumentovali jste jeho situací?

No, s Francisem jsme mluvili v šatně, radil mi, ať nedám na žádné jejich rady, abych odevzdal titul. Říkal jsem mu, že mi to je jedno. On si stál za tím, že ne, není to jedno. Hele... Když mám neschopenku a nemůžu jít do klece, tak prosím. Ať to udělají ostatní, vždyť se nic neděje. Vím, kdo jsem a kam jdu, a vím, že tam za půl roku přijdu a pás si vezmu.

Místo vás budou zápasit Polák Jan Blachowicz a Rus Magomed Ankalajev. Co vy na to?

Že se trochu nefér zachovali ke Gloveru Teixeirovi (Procházkův původní soupeř). Překvapilo mě, že nemá zápas, když se připravoval. Že mu nepřizpůsobili soupeře a nedali mu Blachowicze, jak chtěl a kterého už porazil. To mě štve, že neudělali krok pro něj. Ale prostě asi byznys... Posílal jsem mu hlasovou zprávu, že se omlouvám a mrzí mě, že se zápas zrušil tak krátkou dobu před ním.

Máte pochopení, když Teixeira nepřijal na polovinu prosince Ankalajeva, že na něj chtěl delší přípravu?

Je dobré jít do boje, ale jde o titulový souboj. Na něj byste měl být připravený. Uvidíme, jak se bude Glovera držet ta vlna, protože v posledních dvou třech letech předváděl nejlepší výkony kariéry.

Vidíte favorita mezi Blachowiczem a Ankalajevem?

Ne, ať zvítězí lepší. Trochu si říkám, že by pás mohl zůstat na evropské půdě, nahrávalo by to dalším plánům.