Rizika a plány návratu. Pořád jsem šampion, zdůrazňuje bojovník Procházka

„Dál se považujeme za šampiony a počítáme s tím, že až se Jiří uzdraví, okamžitě o titul zabojuje. V ten moment si pás vezmeme zpět,“ tvrdí trenér Martin Karaivanov. Na té podmínce se s organizací UFC dohodli. Řešení se účastnil sám prezident Dana White, padl slib. Ano, zranil ses chvíli před odvetou s Brazilcem Gloverem Teixeirou (původně 10. prosince v Las Vegas), ale nehodíme tě přes palubu, jako by mu dali najevo.

Jenže kdy se Procházka do klece vrátí?

On věří, že za půl roku, prognóza amerických doktorů mluví o roce, zřejmě i kvůli právní pojistce. Ovšem kouč Karaivanov připouští, že pauza se může natáhnout.

Tak kvapné uvolnění titulu přesto nadzvedlo nejedno obočí. Obvykle se v MMA dodržuje nepsané pravidlo hovořící o době jednoho roku, kdy má šampion právo pás držet, aniž se o něj musí bát. Organizace jej o cenný opasek připraví až v momentě, kdy během dvanácti měsíců nenastoupí do obhajoby.

Podobný přístup – a naprostým právem – zvolil vládce těžké divize UFC Francis Ngannou. Titul obhajoval v lednu s přetrhanými vazy v koleni, od té doby se léčí a ví, že do klece nenastoupí dříve než po Novém roce. Titul si však ponechal, možná i proto, že s UFC vede právní bitvu o lepší podmínky ve smlouvě.

Procházka titul nechtěl držet na sílu. Možná by to považoval za neférové, možná nechce způsobovat potíže, možná mu na něm ani tolik nezáleží. Ostatně sám říká: „Takový je život. Ale moje cíle jsou vyšší než jen titul. V bojových sportech chci dosáhnout mistrovství.“

Jeho unikátní přístup k boji jako takovému zase znovu překvapuje. Vyslal tím jasný signál úcty.

„Je to vážně chlapák. Chování na nejvyšší úrovni,“ velebí ho prezident White.

Procházka se zranil koncem minulého týdne na tréninku, když ho parťák hodil na zem a on dopadl zle. Původně zamýšlel, že by proti Teixeirovi stejně nastoupil, trval na svém. „Byl jsem u toho, když se zranil. Hodlal jít do zápasu i s jednou rukou. Mentalita šampiona, ale jsem rád, že mu to někdo rozumně vysvětlil,“ napsal na sociální sítě zápasník UFC Sean Strickland.

O všem rozhodla až magnetická rezonance a tamní doktoři. Procházkovi hrozily trvalé následky.

Podobná zranění se v MMA stávají. Ne běžně, ale relativně často.

Naposledy šokoval na konci října Američan T. J. Dillashaw. Zamlčel, že si před zápasem o titul mnohokrát vykloubil rameno, nastoupil proti Aljamainu Sterlingovi a co se nestalo? Vykloubil si ho několikrát i v průběhu duelu. Sám si ho pod vlivem adrenalinu dokonce nasadil zpátky, jenže... Operaci se nevyhnul a čeká ho roční pauza. „Potrvá devět měsíců, než budu moct vůbec začít trénovat,“ řekl.

Dlouhá pauza čeká také Američana Briana Ortegu. V červenci prohrál zápas, vykloubil si při něm rameno a v srpnu podstoupil operaci. „Většinou mě takové operace a následné nicnedělání dovede do pěkně temných míst. Tentokrát to nedopustím,“ slíbil.

Našli byste další příklady, kdy rameno zápasníkovi způsobilo velké trable. Jihokorejec Jung Chan-sung (The Korean Zombie) si vykloubil rameno v roce 2013 a potřeboval operaci. O osm let později ji musel zopakovat.

Procházka má jednu výhodu. Už ví, co celý proces obnáší. V roce 2016 si přetrhal vazy v koleni, když ještě zápasil v japonské organizaci Rizin. I tehdy se okolí bálo, aby se vrátil v plné síle.

Chtělo to rok pauzy, ale kariéru mu pochroumané koleno nezničilo. „Jsou to hektické a těžké dny, ale Jirka to zvládá dobře. Nesesypal se. A pás si vezmeme zpět,“ věří kouč Karaivanov.