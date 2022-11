Procházka by zápasil i s jednou rukou. Titulu jsme se nevzdali, říká kouč

Jak si Procházka zranění přivodil?

Stalo se to těsně před mým příletem, byl u toho kolega Jaroslav Hovězák, ale Jiří byl hozen při wrestlingu na zem a dopadl špatně. Rameno si vyhodil a zpřetrhal vazy. Je to vážné.

Přesto jste si mysleli, že by do zápasu mohl nastoupit?

V první chvíli jsme doufali, že se dá dohromady, ale výsledky magnetické rezonance byly jasné. Po konzultaci s doktorem jsme věděli, že to opravdu nemá cenu.

To musel být šok.

No, to se ani nedá říct jaký. Stalo se nešťastné zranění, které nás vyřadí na pěkně dlouhou dobu.

Jiří Procházka (uprostřed) se svými trenéry. Jaroslavem Hovězákem (vlevo) a Martinem Karaivanovem (vpravo)

Procházka tipuje půl roku mimo, UFC a novináři ve Spojených státech mluví o roce.

Záleží, jak se povede operace, následná rekonvalescence a jestli to bude zlobit, až nastoupíme do tréninku. Zatím jsme v rovině teorie a nikdo neví, jak to půjde. Doktor od UFC si ale určitě dal nějakou rezervu, my to vidíme malinko jinak.

Kde a kdy proběhne operace?

To teď řešíme, konzultujeme to s doktory od UFC a s kapacitami z Česka (Procházka by měl operaci absolvovat buď v Americe, kde by zůstal zřejmě několik měsíců, nebo v Česku, kam by přiletěl v polovině prosince.)

Jak organizace UFC reagovala na zranění?

Naštvaní nejsou, obě strany měly zájem situaci vyřešit. Nahodili jsme nějakou variantu, setkali se s prezidentem Danou Whitem a dali dohromady plán, jak pokračovat a kdy se vrátíme. Domluvili jsme se i na podmínkách uvolnění titulu.

Jak dlouho jste se rozmýšleli, zda se titulu vzdát?

To se nedá říct, vzešlo to z jednání. Navíc my se titulu nevzdali, akorát jsme ho uvolnili. Dál se považujeme za šampiony polotěžké váhy do 93 kilogramů a počítáme, že až se Jiří uzdraví, okamžitě nastoupí do zápasu o titul. A pak si pás vezmeme zpět.

Náhrada za Procházku UFC domluvilo náhradní titul v Las Vegas mezi Polákem Janem Blachowiczem a Rusem Magomedem Ankalajevem.

White Procházku chválil za přístup.

Z toho, jak jsme se bavili, mám dobrý pocit. Vše proběhlo v přátelské rovině.

Jak se Procházka cítí?

Těžko říct, co se mu honí v hlavě. V posledních dnech jsme seděli s UFC, řešili stav ramene, doktory.... Nebyl čas sedět a řešit pocity. Měli jsme hektické a těžké dny, ale Jirka to zvládá dobře. Nesesypal se.

Teixeirovi je už 43 let. Padá zápas s ním?

To se uvidí. Asi to byla jedna z posledních možností, jak mohl titul získat, ale třeba odveta ještě bude.