Procházkova soupeře vyzve nový šťastlivec. Já bych se titulu nevzdal, tvrdí

Fanoušci ani sami zápasníci pomalu nestíhají sledovat všechny zvraty a novinky, které se v polotěžké váze do 93 kilogramů v posledních dnech dějí.

Procházka nejdříve kvůli zranění uvolní titul. UFC následně vyšachuje i původního soupeře Teixeiru a domluví se s Polákem Janem Blachowiczem a Rusem Magomedem Ankalajevem.

Ti dva ale v Las Vegas zklamou: předvedou vcelku nezáživný a remízový pětikolový duel (jeden rozhodčí přiřkne vítězství Blachowiczovi, druhý Ankalajevovi, třetí zapíše remízu; kontroverze takového rozhodnutí je jiný příběh).

„Zrovna jsem dokoukal ten „titulový“ zápas. Každý ví, kdo je šampion, jen mi dejte trochu času,“ napíše Procházka v reakci.

Šéf UFC Dana White o zápase dokonce prohlásí, že byl strašný a průběh pořádně nevnímal. A aby si spravil chuť, domluví už na leden další dvojici.

Na fotografii vlevo je v červených rukavicích Blachowicz, v modrých Ankalajev. Na fotografii vpravo je Hill.

S Teixeirou (skóre 33-8) se na konci ledna porve o uvolněný pás chicagský rodák a sedmička divize Hill. Relativně nezavedené jméno, které má ale díky pořádně tvrdým pěstím pěkné skóre 11-1 (sedm vítězství na knokaut).

„Když podobný skok mohl nedávno udělat Jiří, proč ne já? Přeskočil všechny a dostal šanci,“ hájí se teď Hill.

White zklamaný ze souboje mezi Blachowiczem a Ankalajevem prý Hillovi zavolal ještě před tím, než dva bojovníci vyšli z klece.

A jak Hill cítí vloženou důvěru, pustil se do Procházky. Cítí totiž, že i když je ve hře pravý pás a ne jen prozatímní, prostředí MMA většinou považuje za právoplatného šampiona Procházku.

Jiří Procházka v krvavé bitvě s Gloverem Teixeirou. Český MMA zápasník ji zvládl a stal se šampionem organizace UFC.

Čech neprohrál a titulu ho nezbavili ani za nečinnost či nějaký skandál, v oficiální verzi ho dobrovolně uvolnil.

„Tohle bych já neudělal,“ tvrdí Hill. „Už jen proto, že jde o peníze. Když držíte titul, vyděláváte jiné částky.“

Kdyby Teixeiru 21. ledna v Riu porazil, prý by se rozhodně cítil jako nezpochybnitelný šampion: „Proč by ne? Jiří teď nemůže být na takové úrovni, jako když titul získal. Takže tvrdit, že je pravým šampionem.... Ne, zranil se. Nechme ho vyléčit se, ať se znovu dostane do formy, a pak ho můžeme ozkoušet.“

Zároveň už před několika měsíci o českém reprezentantovi prohlásil, že by jej v pohodě porazil, neboť má mnohem více zbraní a je silnější.

Procházka se k zápasení nevrátí ještě dlouho. Má za sebou operaci ramene a spravené utržené vazy. Rád by cílil na zářijový návrat, ale organizace očekává, že může chybět ještě déle.