V Brně místo ve Vegas. Těžké sparingy si seženu i tady, tvrdí bojovník Procházka

V jaké fázi přípravy se nyní nacházíte?

Jsme zase na začátku. Tento týden jsem teprve znovu naskočil do plného tréninku. Březen a duben se bude drilovat a dřít. Pojede se ale v režimu, který jsem jel i doteď na původní termín 27. února.

Je možné si formu udržet takto dlouhodobě?

Věřím, že jsem schopný si tu formu držet. Nebál bych se říct, že má forma je teď suprová. Ke konci dubna ji ještě s trenéry vyšpicujeme.

K boji s Reyesem jste se chystal dlouho. Je výhoda, že máte čas navíc a soupeř si prošel zdravotními obtížemi?

Já to určitě jako výhodu beru. Ale ať by se stalo cokoliv, tak bych to bral. Pro mě je to možnost být lepším.

Datum jste věděl bezprostředně po oznámení soupeřova zranění. Už znáte i místo?

Bude to v Las Vegas, tak jak to mělo být i teď v únoru.

Stále soupeře sledujete? Musel jste už vidět snad všechno, a to ještě několikrát.

Jasně že jo, i když... my už jedeme tu svoji rutinu, kdy jsme si řekli, co na něj bude a nebude fungovat. To si tak nějak vštěpuji.

V UFC není zvykem, že zápasníci přiznávají svá zranění. Stále tedy nevíte, co Reyesovi bylo?

Nikdo vám nic neřekne. Je to tak ale lepší i pro ten odložený zápas.

Jetsaam Gym je vaše kolbiště, z Brna jste si udělal tréninkovou základnu. Bude vám to stačit? Nyní jsou běžné kempy a soustředění v zahraničí.

Běžné asi jsou, ale je to jen o tom, aby člověk věděl, co má dělat, proč to dělat, a pak to prostě dělat pořád a pořád. Já doufám, že to vím a nepotřebuji k tomu nějak těžké sparingpartnery, možná jen na nějakou krátkou chvíli. Týden nebo dva se tahat s těžkými a zkušenými borci. To si ale nějakým způsobem obstarám i tady v Brně nebo v Česku.

Váš trenér říkal, že jste si teď hodně odpočinul...

Minulý týden jsem měl bez tréninku. Chtěl jsem doléčit nějaké malé šrámy a pak se zase věnovat přípravě naplno. Celkově jsem si dal únor volnější. I když jsem se udržoval v pohotovosti, snažil jsem se relaxovat.

Takže jste byl doma a měl úplný klid?

Chodil jsem na túry, vylezl jsem třeba na Sněžku. Dal jsem si prostě aktivní odpočinek.

Naplánoval jste si dvojí trénink s basketbalistkami Žabin. Jak vám to zasahuje do plánu přípravy?

Výrazně. Moc času na takové akce není. Je to jedna z mála věcí, které mi teď naruší trénink. Upravil jsem si kvůli tomu i plán v tomto týdnu. Trénoval jsem víc, abych si mohl dovolit ve čtvrtek a v pátek tuhle spolupráci.

Jak to ale zapadá do programu?

No jednoduše, budu mít jen jeden trénink. Denně mám obvykle dvě jednotky, takže pak holt pojedu tři. (směje se)