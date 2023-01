Beranová doběhla ve sprintu na Tour de Ski šestá, Novák byl jedenáctý

Čtyřiadvacetiletá Beranová své úsilí při Tour de Ski směřovala k tomu, aby vydržela do dnešního závodu. To se jí vyplatilo. Ve čtvrtfinále i v semifinále najížděla z prvního místa do cílové rovinky a pak v soupaži těsně uhájila postupovou druhou příčku. Poprvé uspěla ve fotofiniši o sedm, podruhé o pět setin sekundy. Ve finále se držela s nejlepšími, ale v závěru nestačila a propadla se na 6. příčku.

Závod ovládly Norky. Za Lottou Udnes Wengovou finišovala její sestra Tiril Udnes Wengová, třetí skončila Mathilde Myhrwoldová. Z českých reprezentantek se do vyřazovacích jízd dostala ještě Kateřina Janatová, ve své méně oblíbené technice vypadla ve čtvrtfinále a obsadila 24. příčku. Kateřina Razýmová skončila po 39. místě v kvalifikaci.

Novák stejně jako Beranová těsně postoupil ze čtvrtfinále. V semifinále však tentokrát neuspěl, dojel šestý daleko od postupových pozic. Nenavázal tak na čtvrté místo z prvního sprintu této Tour ve Val Müstairu, který se ale jel volnou technikou. Finále jasně ovládl favorizovaný Klaebo, jenž ještě na letošní Tour de Ski nepoznal přemožitele.

Tour de Ski bude pokračovat v sobotu závody na 15 kilometrů klasicky s hromadným startem, v neděli vyvrcholí výjezdem na sjezdovku Alpe Cermis.