O návratu Razýmové. Chyběla mi odvaha, s dcerou se závodit dá, poznávala

Byly to pro ni úplně jiné závody než všechny předchozí.

Když naposledy soutěžila, mohla se soustředit jen sama na sebe. Aby se co nejlépe připravila, aby plně zregenerovala a mohla podávat nejlepší výkony. Tentokrát se však musela ohlížet i na jiné.

V červnu Razýmová přivedla na svět dceru Izabelu. Kvůli těhotenství vynechala celou loňskou sezonu. Zhruba rok a půl nezávodila, pouze trénovala a do toho si plnila rodičovské povinnosti.

„Není to tak, že přijdu po tréninku domů a můžu hned odpočívat,“ líčila jedenatřicetiletá běžkyně. „Primárně musím zajistit potřeby malé a teprve až pak člověk obstarává sám sebe.“

Ani na Tour to ne vždy byla idylka. „Nevím, čím to bylo, jednou v noci se malá probudila a měla takový mejdan,“ líčila před sobotním kláním. „Ale jinak spinká krásně. Většinou se probudí jen jednou, takže se vyspím normálně. Je to slučitelné, abych se připravila na závody.“

I proto Tour de Ski nechtěla brát jen jako testovací. Nechtěla si ho jen zkusit, odjet bez větších ambic.

„Říkám si, že musím makat i na lyžích,“ povídá. „Byla bych nerada, abych si v cíli řekla, že to za to nestálo. Že jsem raději mohla drandit s kočárem a bylo by to efektivnější.“

Před návratem si vytyčila, že by nechtěla jezdit hůř než před pauzou. Tehdy pravidelně pronikala mezi širší světovou špičku, na posledním Tour de Ski byla celkově desátá.

Czech Ski & Snowboard @czeskisnowboard Nejlepší Češkou byla dnes opět Kateřina Razýmová, která stíhačku dokončila na 23. místě. Posun oproti startovní pozici zaznamenala Kateřina Janatová, která do cíle dojela jako 37. Sprinterka Tereza Beranová bere 51. příčku.



: Nordic Focus https://t.co/JJh9QEqLLG oblíbit odpovědět

„Jsou to docela vysoké cíle,“ smála se. „Asi si na sebe šiju hrozný bič, ale i tak do toho chci jít. Minimálně na první dvacítku bych snad mít mohla.“

Což jí vyšlo.

Elitní desítka byla na Tour zatím přeci jen nad její síly, do té druhé se ale probojovala. V průběhu seriálu se lepšila. Ve sprintech, které ale nejsou její oblíbenou disciplínou, sice ztrácela, na delších tratích však manko mazala.

Nejlepší výsledky zapsala během závěrečného víkendu. V sobotu byla třináctá na klasické patnáctce s hromadným startem, v neděli na ikonickém desetikilometrovém výjezdu na sjezdovku Alpe Cermis jedenáctá.

„Osmička nebo devítka byla hodně blízko. To je taková jediná kaňka,“ povídala. „Chyběla mi odvaha, bojovnost prodrat se dopředu. Třeba v sobotu se mi jelo hezky. Holky přede mnou to ale rozjely a mně chvíli trvalo, než jsem si začala věřit natolik, abych to zkusila s nimi. Ucukly mi a pak už jsem je nestihla.“

Kateřina Razýmová během volné desítky na mistrovství světa v Oberstdorfu 2021.

Jinak ale byla spokojená. Na tváři jí po posledním závodě hrál úsměv. Bylo vidět, že první soutěžení jí přineslo spíš pozitivní pocity.

Dokázala si, že fyzicky stačí. Že během roku a půl bez závodů neztratila žádné návyky. A že se zvládne připravit i se vší prací kolem malé.

„Doufám, že se budu zlepšovat i v dalších závodech. A třeba se to zlepšení zastaví až na prvním místě,“ smála se.