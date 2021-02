Pád, natržená ledvina. Jak lyžařka Nová přišla o šampionát

„Trénovali jsme s německým týmem a už na rovině se mi při přehození kousla spodní lyže a roztáhlo mě to. Spadla jsem přes hlavu do další brány, která tam byla,” popisovala dvaadvacetiletá Nová na stránkách lyžařského svazu moment, který jí ukončil sezonu.

Zprvu to nevypadalo na vážnější zranění, jenže členka plzeňského Sport Clubu Černá ztěžka dýchala, po návratu do penzionu měla v moči krev, zvracela... „Hned jsme proto jeli do nemocnice, kde zjistili, že mám natrženou ledvinu v horní části. Dostala jsem kapačky, antibiotika, teď už je mi celkem dobře,“ hlásila z nemocnice.

Včera Nová podstoupila další vyšetření. Pokud dopadne dobře, pustí ji domů. „Hodně mě mrzí, že jsem o mistrovství světa přišla. Ale nějak se s tím srovnávám, nic jiného mi ani nezbývá.“

Před sebou má ještě minimálně měsíc absolutního klidu, sezona tak pro ni předčasně skončila. „Moc se to letos nepovedlo,“ připomněla lyžařka i podzimní potíže se zády, po kterých dlouho doháněla tréninkové manko.

Teď je na prvním místě zdraví. A Nová si neplánované volno zaplní studiem. „Budu psát bakalářku a učit se na státnice,“ plánuje posluchačka třetího ročníku Výživového poradenství a sportovní diagnostiky na Palestře.